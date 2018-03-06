Температура процессора: тестируем CPU и боремся с перегревом

Как узнать температуру процессора и охладить CPU? Помогут наши программы для тестирования и контроля работы процессора.

Если вентилятор системы охлаждения начал громко шуметь, а уровень энергопотребления взлетел до небес, скорее всего, процессор вашего ПК перегрелся. Эта проблема может привести к произвольным перезагрузкам системы и серьезным повреждениям, после которых вам придется заменить и процессор, и кулер компьютера.

Нормальная температура процессора

Температуру процессора Windows можно узнать в BIOS или с помощью бесплатной утилиты CPU-Z. Скачать эту программу можно здесь. Следующие значения температур считаются допустимыми для CPU: При низкой нагрузке температура процессора должна находиться в диапазоне от 30 до 50°C.

При высоких нагрузках, например, при работающих программах с интенсивными вычислениями, возможно повышение температуры до 95°C. Такие высокие температуры, однако, снижают продолжительность срока эксплуатации CPU.

В любом случае, максимальная температура, до которой может нагреться процессор вашего ПК, должна быть ниже 100°C. Обратите внимание, что при низких температурах воздуха охлаждается и «железо» вашего компьютера. Из-за этого на нем может образоваться водяной конденсат, который способен навредить ПК. Например, если ваш ноутбук стоит на лоджии или попал домой с морозной улицы, прогрейте устройство до привычной комнатной температуры и подождите около часа, прежде чем включать «переохлажденный» компьютер.

Как проверить загрузку процессора

Большие температуры процессора при высокой нагрузке — это нормальное явление. Чтобы узнать, насколько сильно загружен ваш CPU, достаточно обратиться к диспетчеру задач Windows: С помощью комбинации клавиш + + откройте диспетчер задач и кликните на вкладку «Быстродействие».

В левой верхней части этого окна вы увидите актуальную степень загрузки ЦП.

На графике справа вверху отображена хронология загрузки центрального процессора за последние 60 секунд.

Если интенсивная нагрузка продолжается не менее одной минуты, и температура процессора выше 60°C — это в порядке вещей. Что делать, если CPU перегревается?

Если ваш процессор стал слишком горячим, следующие действия помогут уменьшить его температуру: С помощью бесплатной утилиты SpeedFan можно ускорить вращение вентилятора CPU, чтобы понизить температуру процессора. Скачать программу SpeedFan Проверьте CPU на наличие ошибок с помощью программы CPU Stability Test. Так вы сможете узнать, является ли высокая рабочая температура процессора последствием какой-либо другой проблемы. Скачать программу CPU Stability Test Чтобы избавиться от накопившегося горячего воздуха, откройте корпус компьютера. Но это только временное решение, ведь в таком случае все компоненты ПК будут не защищены от пыли.

Если вы уже сняли крышку вашего PC-Tower, но процессор все равно горячий, как пекло, попробуйте удалить раскаленный воздух с помощью вентилятора или пылесоса.

Если в вашем компьютере есть только пассивная система охлаждения, снизить температуру поможет установка активного вентилятора. Кстати, максимальное охлаждение компонентов ПК обеспечивают системы водяного охлаждения. Если вы постоянно используете ПО, которое слишком сильно загружает процессор, замените CPU на более производительный. Наш соответствующий рейтинг процессоров для настольных ПК поможет вам в выборе оптимального варианта. Вы сталкивались с проблемой перегрева процессора? Да, но мне удалось охладить его пыл. Сталкивался, но исправить проблему не удалось, пришлось заменить комплектующие. Нет, мой процессор ведет себя нормально. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Лучшие мобильные процессоры от Qualcomm

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