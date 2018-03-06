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Huawei представила новый смартфон Mate SE
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Huawei представила новый смартфон Mate SE 

Chip.ru 6 марта 2018
Фото: Chip.ru
Компания Huawei пополнила ассортимент выпускаемых смартфонов новой моделью Mate SE. Аппарат получил 5,93-дюймовый дисплей разрешением Full HD+ 2160х1080 пикселей с соотношением сторон 18:9. В основе новинки лежит фирменный процессор Kirin 659. Память: 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной. Основная камера получила сдвоенный модуль с датчиками разрешением 16 и 2 мегапикселя.
Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Здесь также есть модули 4G LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 LE, GPS, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор ёмкостью 3340 мА·ч. Возможна установка двух сим-карт. Операционная система — Android 7.0 Nougat. Ориентировочная цена новинки составляет $230.
Источник: Huawei
Фото: Huawei Опрос: Нужна ли смартфону сдвоенная камера? Да Нет, главное — характеристики, а не количество датчиков Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Названа российская цена смартфона Huawei P Smart
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