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Nokia сумела обойти Samsung, Huawei, Google и Apple
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Nokia сумела обойти Samsung, Huawei, Google и Apple 

Chip.ru 6 марта 2018
Фото: Chip.ru
Brandwatch совместно с Twitter провели исследование упоминаемости брендов гаджетов, участвовавших в выставке Mobile World Congress 2018 в испанской Барселоне. На удивление самой популярной оказалась финская марка Nokia, принадлежащая компании HMD Global.
Она сумела обойти и Samsung, занявший второе место, и компании Huawei, Google и Apple, оказавшиеся на позициях с третьей по пятую соответственно. Бренд Nokia представил на MWC 2018 сразу четыре новых смартфона — Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018) и Nokia 8110 4G. И, по утверждению экспертов, ни один из них не разочаровал зрителей. Модели от HMD Global сумели в сумме заработать свыше 20 наград выставки.
Источник: Gizchina.com  Фото: Nokia Опрос: Как вы оцениваете возвращение бренда Nokia? Положительно Отрицательно — Nokia уже не Nokia! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Возрождена ещё одна легендарная модель Nokia — телефон-банан из «Матрицы»
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