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Asphalt 9: Legends поразила качеством графики
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Asphalt 9: Legends поразила качеством графики 

Android Insider 6 марта 2018
Фото: Android Insider
Компания Gameloft представила Asphalt 9: Legends. Компания обещает графику консольного уровня с детализированными моделями автомобилей, поддержкой технологии HDR, частиц. Всего в игре доступно более 50 единиц лицензированных автомобилей.
В игру добавили редактор автомобилей, позволяющий кастомизировать внешний облик транспорта. Asphalt 9: Legends имеет режим карьеры с 60 сезонами и 800 заездами. Также стоит отметить новый метод управления «Touch Drive», который позволит сконцентрироваться не на управлении непосредственно транспортом, а на самой гонке. Другими словами, это очень облегченный режим для новичков.
Уже сейчас Asphalt 9: Legends могут скачать обладатели устройств под управлением iOS, проживающие в Филиппинах. Оценить геймплей можно по видеоролику ниже:
Удивительно, но с момента запуска Asphalt 8 прошло уже 5 лет. При этом от Asphalt 9: Legends я не ждал кардинальных улучшений, на выходе же мы имеем потрясающую графику действительно консольного уровня. Теперь обладатели смартфонов на процессорах Snapdragon 835 и 845 смогут в полной мере ощутить превосходство обладания флагманами.
По материалам phonearena
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