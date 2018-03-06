Тест и обзор видеокарты Asus Radeon RX 570 Expedition OC 4GB GDDR5

Итоги теста С итоговым результатом в 53,5 балла из 100 графическая карта Asus Radeon RX 570 Expedition OC 4GB GDDR5 заняла место в нижней части нашего рейтинга. Во время тестирования данная модель отличилась низким уровнем рабочего шума и экономным энергопотреблением. Но, к сожалению, другие параметры устройства заслуживают серьезной критики. Например, в категориях «Производительность» и «Оснащение» видеокарта проигрывает многим конкурентам. Да и соотношение цены и качества у Asus Radeon RX 570 Expedition OC 4GB GDDR5 оставляет желать лучшего. Преимущества хорошая Full-HD-производительность тихое, улучшенное охлаждение видеокарта пассивна в Desktop-режиме Недостатки недостаточная производительность для игр в 4К Результаты тестирования Asus Radeon RX 570 Expedition OC 4GB GDDR5 Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 15 из 23 Соотношение цена/качество: 77 Производительность (80%): 47.2 Шумность (10%): 91 Оснащение (5%): 51.4 Энергопотребление (5%): 80.1 Результаты тестирования Поставьте оценку — 53% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Читайте также: Тест и обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4GB GDDR5

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Все графические карты вы найдете в нашем всегда актуальном рейтинге. Альтернативой протестированной модели могут стать видеокарты с лучшим соотношением цены и качества. Видеокарты. Все результаты тестов 1. Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 3G 3GB GDDR5 Производительность (80%): 47.5 Оснащение (5%): 77.6 Общая оценка: 54.4 Соотношение цена/качество: 100 2. MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G 11GB GDDR5X Производительность (80%): 100 Оснащение (5%): 68.2 Общая оценка: 95.5 Соотношение цена/качество: 97 3. Zotac GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme 8GB GDDR5 Производительность (80%): 77.1 Оснащение (5%): 100 Общая оценка: 78.9 Соотношение цена/качество: 94 4. Palit GeForce GTX 1060 Dual 3GB GDDR5 Производительность (80%): 47.9 Оснащение (5%): 68.2 Общая оценка: 53.8 Соотношение цена/качество: 92 5. Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme 8GB Производительность (80%): 68.4 Оснащение (5%): 100 Общая оценка: 73 Соотношение цена/качество: 90 Видеокарты. Все результаты тестов Результаты тестирования Asus Radeon RX 570 Expedition OC 4GB GDDR5 Характеристики и результаты тестирования Asus Radeon RX 570 Expedition OC 4GB GDDR5 Соотношение цена/качество 77 Версия DirectX DirectX 12 Версия драйвера 17.5.2 Графический процессор AMD Radeon RX 570 Частота GPU 1.168 МГц Объем памяти 4096 Мбайт Тип памяти GDDR5 Частота памяти 7.000 МГц Ширина шины памяти 1 x 256 Бит Кол-во шейдерных блоков 2048 ядер Термопакет (TDP) 150 Вт Потребляемая мощность в простое 58 Вт Потребляемая мощность под нагрузкой 285 Вт Максимальная температура GPU 72 °C Тип системы охлаждения Воздушное Шумность в 2D-режиме — Средняя шумность в смешанном режиме работы 1,5 сон DVI 1 порт HDMI 1 порт mini HDMI — Кабель HDMI в комлекте — Display Port 1 порт D-sub — Адаптеры в комплекте ПО в комплекте 1 программа Игры в комплекте — Длина видеокарты 24 см Кол-во занимаемых слотов 2 слота Тест: 3DMark Cloud Gate 26.873 бал. Тест: 3DMark Fire Strike 10.350 бал. Тест: 3DMark Fire Strike (Ultra) 2.689 бал. Тест: 3DMark Feature Test (DX11, Single-thread) 2.130.774 Draw Calls Тест: 3DMark Feature Test (DX11, Multi-thread) 2.048.502 Draw Calls Тест: 3DMark Feature Test (Mantle) — Тест: 3DMark Feature Test (DirectX 12) 24.927.318 Draw Calls Тест: Dirt Rally (Full HD) 66,0 fps Тест: Dirt Rally (UHD) 26,3 fps Тест: Alien: Isolation (Full HD) 122,9 fps Тест: Alien: Isolation (UHD) 39,0 fps Тест: GTA V (Full HD) 77,0 fps Тест: GTA V (UHD) 26,3 fps Тест: Ashes of the Singularity (Full HD) 44,0 fps Тест: Ashes of the Singularity (UHD) 32,4 fps Тест: Metro: Last Light Redux (Full HD) 77,2 fps Тест: Metro: Last Light Redux (UHD) 22,0 fps Тест: LuxMark 2.484 бал. Фото: компании производители