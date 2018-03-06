Названы самые водостойкие смартфоны

В Роскачестве назвали самые водостойкие смартфоны

В ходе теста смартфоны погружались в большую колбу с водой глубиной один метр на 30 минут.

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний провели исследование смартфонов на их водостойкость, сообщили в ведомстве.

Для испытания были взяты 35 гаджетов, которые производитель заявлял как водонепроницаемые. В качестве эксперимента все смартфоны погружали к колбу с водой глубиной один метр на пол часа, после чего проверяли их на работоспособность.

Лидером в общем зачете стал Samsung Galaxy S8, его увеличенный «собрат» Samsung Galaxy S8+ расположился на втором месте. Также водоустойчивыми оказались модели Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note 7, Galaxy Note 8.

Хорошо проявили себя смартфоны Sony Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+, Z5 Premium и LG G6.