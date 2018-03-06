Некоторые Galaxy Note 8 начали обновляться до Android Oreo

Менее чем через месяц после релиза стабильной версии Android Oreo для Galaxy S8 и S8+ она стала доступна владельцам Galaxy Note 8. На этот раз в роли распространителя апдейта выступил американский оператор AT&T , выпустивший обновление для моделей на базе чипа Snapdragon 835, реализованных через фирменную розницу на территории Соединенных Штатов

Android 8.0 Oreo для Galaxy Note 8 не имеет серьезных отличий от версии для Galaxy S8, включая в себя, помимо прочего, мартовский патч безопасности. Кроме того, владельцам флагманского фаблета от Samsung стали доступны широкие возможности кастомизации уведомлений, усовершенствованный режим «картинка в картинке» и увеличенное время автономной работы.

Учитывая, что релиз был санкционирован производителем, есть все основания полагать, что глобальная версия прошивки выйдет со дня на день. Будем надеяться, что разработчики Samsung хорошо поработали над обновлением и не допустят проявления тех же багов, которые препятствовали стабильной работе Galaxy S8 и S8+, провоцируя самопроизвольные перезагрузки.

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