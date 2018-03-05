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SUPoX представила системную плату для майнинга B250A-BTC D+
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SUPoX представила системную плату для майнинга B250A-BTC D+ 

Игромания.ру 5 марта 2018
Фото: Игромания.ру
Компания SUPoX выпустила материнскую плату B250A-BTC D+ на базе чипсета Intel B250, которая предназначена для создания систем по добыче криптовалют. Девайс получил восемь слотов PCIe x16 и рассчитан на установку видеокарт с двухслотовыми кулерами.
В SUPoX B250A-BTC D+ можно установить процессор Skylake-X или Kaby Lake-X, один модуль оперативной памяти SO-DIMM DDR4, накопитель с интерфейсом SATA и SSD формата M.2. Системная плата оборудована разъёмами USB 3.0 (x4), USB 2.0 (x2), HDMI и Gigabit Ethernet. Габариты материнской платы — 485х195х30 мм.
SUPoX B250A-BTC D+ можно купить за 170 долларов.
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