SUPoX представила системную плату для майнинга B250A-BTC D+

Компания SUPoX выпустила материнскую плату B250A-BTC D+ на базе чипсета Intel B250, которая предназначена для создания систем по добыче криптовалют. Девайс получил восемь слотов PCIe x16 и рассчитан на установку видеокарт с двухслотовыми кулерами.

В SUPoX B250A-BTC D+ можно установить процессор Skylake-X или Kaby Lake-X, один модуль оперативной памяти SO-DIMM DDR4, накопитель с интерфейсом SATA и SSD формата M.2. Системная плата оборудована разъёмами USB 3.0 (x4), USB 2.0 (x2), HDMI и Gigabit Ethernet. Габариты материнской платы — 485х195х30 мм.

SUPoX B250A-BTC D+ можно купить за 170 долларов.