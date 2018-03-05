Xiaomi представила адаптер питания с шестью портами

Если вы являетесь обладателем нескольких смартфонов, различных гаджетов, то наверняка сталкивались с проблемой в виде огромного количества адаптеров, захламляющих помещение. Компания Xiaomi решила изменить ситуацию, представив адаптер питания с шестью USB-портами.

Один из шести портов — USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, среди оставшихся пяти портов Type-A также имеется один с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0. Адаптер имеет скрытую подсветку, которая загорается при подключении провода к разъему.

Адаптер имеет мощность на 60 Ватт, а напряжение варьируется от 100 до 240 Вольт. Таким образом, адаптер будет работать в любой стране, включая Россию . Кроме того, имеется поддержка смартфонов Apple и Android.

Продажи адаптера стартуют 7 марта по цене в 20 долларов.

По материалам gizmochina