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Xiaomi представила адаптер питания с шестью портами
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Xiaomi представила адаптер питания с шестью портами 

Android Insider 5 марта 2018
Фото: Android Insider
Если вы являетесь обладателем нескольких смартфонов, различных гаджетов, то наверняка сталкивались с проблемой в виде огромного количества адаптеров, захламляющих помещение. Компания Xiaomi решила изменить ситуацию, представив адаптер питания с шестью USB-портами.
Один из шести портов — USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, среди оставшихся пяти портов Type-A также имеется один с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0. Адаптер имеет скрытую подсветку, которая загорается при подключении провода к разъему.
Адаптер имеет мощность на 60 Ватт, а напряжение варьируется от 100 до 240 Вольт. Таким образом, адаптер будет работать в любой стране, включая Россию. Кроме того, имеется поддержка смартфонов Apple и Android.
Продажи адаптера стартуют 7 марта по цене в 20 долларов.
По материалам gizmochina
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