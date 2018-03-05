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Energizer анонсировала свой первый смартфон на Android Go
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Energizer анонсировала свой первый смартфон на Android Go 

MDDevice 5 марта 2018
Фото: MDDevice
Avenir Telecom и Energizer никак не могут угомонить станок для производства смартфонов. Почти каждую неделю на свет появляется новая модель — одна другой краше. На сей раз публике представили аппарат Power Max P490, принадлежащий к серии смартфонов с большой емкостью АКБ. Среди прочих особенностей нельзя не отметить высокий экран, соотношение сторон которого равно 18:9. Но и это еще не все.
Energizer Power Max P490 получил четыре камеры: две спереди и две в тыльной части. Главным минусом новинки можно назвать отсутствие поддержки сетей 4G, что в начале 2018 года уже вызывает легкое недоумение. Емкость аккумулятора составила 4000 мАч — этого объема достаточно для 10 часов постоянного использования или 16 дней в режиме ожидания. Размер диагонали экрана составил 4,95 дюймов, разрешение — FWVGA.
Основная камера в Energizer Power Max P490 получила сенсоры на 8+0,3 Мп, фронтальная — 5+0,3 Мп. Новинка работает на базе 4-ядерного чипсета MediaTek MT6580M. Еще новинка позиционируется компанией как первый смартфон на Android Oreo (Go Edition). Среди остальных известных характеристик можно упомянуть модули Wi-Fi, поддержку карт microSD (на 32 Гбайт) и сканер отпечатков пальцев.
Первые смартфоны на Android Go, упрощенной версии Android 8.0 Oreo с адаптированными под низкие объемы ОЗУ и слабые процессоры операционной системой, были представлены на Mobile World Congress 2018 в начале марта. Среди производителей отметились Nokia, ZTE и некоторые другие бренды.
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