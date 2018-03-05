Озвучены характеристики HTC U12, названа цена и дата анонса

В рамках подошедшей к концу выставки Mobile World Congress тайваньская HTC не стала анонсировать свой новый флагман. То же самое произошло, например, и с Xiaomi. Последний аппарат от HTC, который можно приписать к категории флагманов, стал U11 Plus, представленный осенью прошлого года. Согласно слухам, на смену ему придет модель U12, но вот когда именно это случится — знают только в самой HTC.

Характеристиками U12 поделился твиттер-аккаунт @Ikadmy. По словам инсайдера, новинка выйдет с 6-дюймовым экраном 18:9, разрешение которого составит 2K. Смартфон получит чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Основная камера будет сдвоенной на вертикально-расположенных сенсорах 12+12 Мп, фронтальная камера получит сенсор на 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев разместится на тыльной стороне.

HTC использует собственную оболочку Sense 10, базирующуюся на Android 8.0 Oreo, хотя некоторые производители постепенно начали отходить от этой практики, довольствуясь возможностями, которые предоставляет стоковая Android. Например, от собственной оболочки готова отказаться Nubia, а ранее эксперименты на эту тему проводила Xiaomi.

Возвращаясь к U12 осталось добавить, что аккумулятор в смартфоне будет на 3980 мАч, а корпус — надежно защищен по стандарту IP68. Источник, кроме того, назвал цену и месяц анонса. По словам @Ikadmy, HTC анонсирует U12 в апреле, а в продажу он поступит по цене $880.