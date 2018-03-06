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Nokia 9 — второй смартфон HND на Snapdragon 845
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Nokia 9 — второй смартфон HND на Snapdragon 845 

MDDevice 6 марта 2018
Фото: MDDevice
На прошедшей выставке Mobile World Congress финская HND Global стала одним из гвоздей программы. Публике были представлены такие смартфоны как Nokia 8110 4G, Nokia 7 Plus и Nokia 8 Sirocco. Ходят слухи, что до конца первого квартала HND сделает еще несколько громких анонсов. Правда пока неизвестно, будут ли среди них премиальные модели.
Ожидается, что Nokia 8 Pro будет не единственным смартфоном компании в текущем году, который оборудуют однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 845. Еще одним таким смартфоном станет модель Nokia 9, которую безуспешно ждали поклонники компании на протяжении всей второй половины 2017 года. Но мощное железо — далеко не все, чем будет удивлять общественность Nokia 9. Смартфон наделят камерой с пятью линзами, который источник называет «самой лучшей в отрасли».
Nokia 9, кроме того, станет одним из первых смартфонов, оборудованных встроенным под экраном сканером отпечатков пальцев. Аналогичное решение мы видели у Vivo X20 Plus UD. Размер самого дисплея достоверно неизвестен, хотя утверждают, что он окажется больше, чем в Nokia 8 Pro. Будет у Nokia 9 и важный недостаток — цена. Не исключено, что она даже превысит стоимость недавно представленного Galaxy S9 Plus, который, как известно, умеренной стоимостью также не отличается.
Что касается сроков анонса, то анонс Nokia 9 может состояться осенью в дни проведения берлинской выставки IFA. Nokia 8 Pro выйдет и того позднее — в октябре или ноябре.
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