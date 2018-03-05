В России рухнули цены на iPhone X

В России цены на iPhone X рухнули на 18 тысяч рублей‍

Флагманский смартфон американского производителя Apple — iPhone Х — резкор подешевел в России . резко подешевел флагманский смартфон от Apple — iPhone Х.

Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), в настоящее время iPhone Х в российских магазинах можно купить на 18 тысяч дешевле, чем на старте продаж.

Отмечается, что на старте продаж в ноябре прошлого 2017 года смартфон iPhone X стоил 79 990 рублей за базовую комплектацию с памятью в 64 ГБ и 91 990 рублей за "заряженный" гаджет с памятью объемом 256 ГБ. Сейчас эксперты рынка мобильных устройств отмечают, что цены на iPhone Х в РФ упали сразу на 18 тысяч рублей: в ряде магазинов купить флагманский смартфон с памятью в 64 ГБ можно за 61 тысячу рублей.