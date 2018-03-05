BQ Intense — долгоиграющий смартфон из России

Отечественная компания BQ имеет в своём модельном ряду огромное количество смартфонов, и кажется, что каждый месяц ее онлайн-магазин пополняется очередной новинкой. Но производитель не просто штампует аппараты для количества: каждый из них обладает своей изюминкой и глобальной миссией. Например, призвание BQ 5005L Intense состоит в том, чтобы избавить нас от необходимости бегать к зарядке каждый день.

При первом беглом взгляде на BQ Intense непременно обращаешь внимание на то, что этот аппарат уж точно стройным не назовёшь: его толщина составляет аж 11,6 мм. Но если взглянуть на ёмкость аккумулятора, то все становится на свои места. 6000 мАч — это очень внушительно, и сразу приходит понимание, что для того, чтобы разрядить этот смартфон, придётся очень постараться.

Встречать принято по одёжке, поэтому начнём знакомство с BQ Intense с упаковки и внешнего вида. Если вы хотя бы раз держали в руках коробку со смартфоном этой марки, то в упаковке вас мало что удивит: это привычная белая коробка с красной картонной «суперобложкой». Внутри помимо самого аппарата нас встречает зарядка и кабель microUSB, а также вся необходимая документация.

Что касается внешнего вида, то никаких иллюзий тут быть не должно. Устройство выполнено из пластика и даже не маскируется под премиум-сегмент. Даже на расстоянии аппарат выглядит бюджетно, и если взять его в руки, становится очевидно, что больше 10 000 он точно не стоит. Кстати, цена — ещё одно достоинство BQ Intense, однако на этом мы остановимся чуть позже.

В нашем распоряжении оказалась «золотая» версия смартфона, которую на расстоянии можно принять за металлическую, хотя стоит взять устройство в руки — пластик немедленно даёт о себе знать. В то же время нельзя не отметить приличное качество сборки: конструкция не люфтит, защитная пленка наклеена на экран ровно и без пузырьков, да и вообще к сборке никаких претензий нет.

На верхней стороне корпуса расположились порты для наушников и зарядки. Как уже было сказано выше, последний имеет интерфейс microUSB, что немного разочаровывает. По какой-то причине стандарт USB-C завоевывает бюджетный сегмент крайне медленно, а хотелось бы, чтобы это происходило быстрее.

На правой части корпуса находятся привычный регулятор громкости и кнопка блокировки экрана, а внизу — две решетки динамика. Сзади мы видим сканер отпечатков пальцев, который заметно утоплен в корпус, что заметно сокращает его поиски указательным пальцем, а также тыльную камеру. Приятным удивлением стал факт, что камера двойная. В отличие от USB-C, этот компонент, который некогда был уделом только флагманских моделей, добрался до сегмента недорогих смартфонов весьма оперативно.

Что касается производительности, то здесь все стандартно и никаких сенсаций. Четырехъядерный MediaTek MT6737 с 2 ГБ ОЗУ выдаёт свои ожидаемые 33 тысячи «попугаев» в AnTuTu и 1484 в многоядерном тесте GeekBench 4. Встроенной памяти завезли всего 16 гигабайт, но их можно расширить благодаря наличию слота microSD. А если вам это не нужно, можете занять слот второй сим-картой: такая функциональность здесь тоже предусмотрена.

Невзирая на то, что тыльная камера стала двойной, назвать ее прорывной и революционной не поворачивается язык. Портретная съемка, которая должна была стать главной фишкой новой камеры, работает весьма капризно, и чтобы добиться размытия именно тех участков кадра, которые нам нужны, придётся попотеть. Очевидно, что это несовершенство программного обеспечения, работу над которым, как мы надеемся, ребята из BQ не прекратят.

Чтобы добиться оптимального качества фотографий, снимать, как это всегда было, рекомендуется в условиях естественного освещения и при наличии нужного количества света. Как только наступает вечер и включаются фонари, на снимках появляются шумы, а цвета становятся менее естественными. Относится это не только к тыльной камере, но и к фронтальной. Короче говоря, перед нами обычное бюджетное решение, вполне стоящее своих денег.

Переходим к самому приятному. Хотя вес BQ Intense составляет 210 граммов, и при наличии хорошей физической подготовки этот смартфон можно использовать как средство самообороны, этому обстоятельству есть удовлетворительное объяснение. Смартфон обладает внушительным аккумулятором с емкостью 6000 мАч, и это достоинство перевешивает большинство выявленных недостатков.

Возможно, некоторые другие смартфоны бюджетной категории и обходят BQ Intense по производительности или качестве фотосъемки, но тот факт, что этот аппарат способен работать без подзарядки два полных дня, в хорошем смысле выделяет его из общей массы.

Цена BQ Intense составляет 7500 рублей, что весьма конкурентоспособно, если учесть наличие двойной камеры, современного процессора и мощнейшего аккумулятора на 6000 мАч. А если вы стремитесь поддерживать отечественного производителя, то для вас это будет ещё одним поводом всерьёз задуматься о покупке данного смартфона.

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