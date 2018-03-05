У Samsung Galaxy S9 нашли изъян

У нового Samsung Galaxy S9 нашли существенный изъян

Производитель умолчал об ограничениях при записи видеороликов с разрешением 4К при 60 к/с.

Представители корпорации Samsung в ходе презентации новых Galaxy S9 и S9 Plus заявляли, что смартфоны оснащены возможностью записывать видеоролики с разрешением 4К при 60 кадрах в секунду.

Однако оказалось, что при записи видеороликов в таком формате стоит ограничение. Продолжительности отснятых материалов составляет не более пяти минут, сообщает портал ixbt.

Видео с разрешением 4К с частотой 30 кадрах в секунду, как и в предыдущем флагмане Galaxy S8, также не может быть дольше пяти минут.

Ранее сообщалось, что Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. Стандартная версия снабжена экраном с диагональю 5,8 дюйма, S9 Plus получил 6,2-дюймовый экран.