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У Samsung Galaxy S9 нашли изъян
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У нового Samsung Galaxy S9 нашли существенный изъян 

ТК «Звезда» 5 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Производитель умолчал об ограничениях при записи видеороликов с разрешением 4К при 60 к/с.
Представители корпорации Samsung в ходе презентации новых Galaxy S9 и S9 Plus заявляли, что смартфоны оснащены возможностью записывать видеоролики с разрешением 4К при 60 кадрах в секунду.
Однако оказалось, что при записи видеороликов в таком формате стоит ограничение. Продолжительности отснятых материалов составляет не более пяти минут, сообщает портал ixbt.
Видео с разрешением 4К с частотой 30 кадрах в секунду, как и в предыдущем флагмане Galaxy S8, также не может быть дольше пяти минут.
Ранее сообщалось, что Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. Стандартная версия снабжена экраном с диагональю 5,8 дюйма, S9 Plus получил 6,2-дюймовый экран.
Продажи Samsung Galaxy S9 в России стартуют 16 марта 2018 года.
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