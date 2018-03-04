Назван предельный срок службы iPhone

Эксперты проанализировали число реализованных и вышедших из пользования устройств, что позволило им установить реальный срок «жизни» iPhone.

Специалисты из американской компании Asymco провели исследование, в ходе которого им удалось установить максимальный срок службы смартфонов iPhone. Материал был опубликован на официальном сайте организации.

«В январе этого года число реализованных iPhone достигло 1,3 миллиарда устройств, что говорит о 30% приросте только за два года. Это рекордно высокий уровень», — сообщается в исследовании. Благодаря исследованию экспертам удалось установить, что любой iPhone способен работать в течение четырех лет. Специалисты проанализировали данные о проданных и сломанных гаджетах за все время. Оказалось, что общее число реализованных iPhone на рынке оценивается числом чуть более двух миллиардов устройств, в то время как из эксплуатации вышли 750 млн

Полученные данные позволили исследователям выяснить максимальный срок работы iPhone.

Опросы россиян показали, что в России пользователи iPhone в среднем эксплуатируют устройство на протяжении года.

Ранее сообщалось, что в России рухнули цены на iPhone 7.