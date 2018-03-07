Назначена дата анонса безрамочного смартфона Meizu E3

Смартфон Meizu E3, вокруг которого ходит так много слухов, сегодня получил официальную дату анонса. Ранее предполагалось, что его представят 6 марта, но Meizu никогда не говорила об этом, и слухи подтверждений не получили.

Теперь же достоверно известно, что презентация Meizu E3 состоится 21 марта в Национальном конференц-центре в Пекине, и это будет вполне неплохой безрамочный смартфон, достойный конкурент Xiaomi Redmi Note 5 Pro, хотя и по более высокой цене. Как удалось узнать, стоимость Meizu E3 начнется от 16 000 рублей по текущему курсу за версию с 4 Гб ОЗУ и 32 Гб ROM, но также нас ожидают комплектации с 6 Гб RAM и 64 или даже 128 Гб постоянной памяти.

Cмартфон уже прошел сертификацию китайского регулятора TENAA, и в его состав войдут фотокамеры на 8 Мп спереди и 20+12 Мп сзади, батарея 3300 мАч большой экран 18:9 с разрешением Full HD+ и диагональю 6 дюймов. Модель процессора Meizu E3 не уточняется, говорится лишь о присутствии в ней восьми ядер с частотой 1,8 ГГц и встроенного модуля LTE. С завода смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 8 Oreo, и именно он имеет все шансы стать первым аппаратом в мире с прошивкой Flyme 7. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне Meizu E3 расположится на боковой грани, а сам он поступит в продажу в нескольких цветовых решениях.