Бесит! Этот недостаток есть у всех новых смартфонов

Бесит! Этот недостаток есть у всех новых смартфоновПомните время, когда производители не забывали «качать» прочность при каждом обновлении модели?

Всё началось с металлических граней, а докатилось до unibody-корпусов из усиленного сплава алюминия. Речь не только об Apple , другие компании шли по схожему пути: от пластика к металлу. А сейчас производители не менее дружно переходят к следующей вехе.

Они выпускают смартфоны в стеклянном корпусе.

Болезнь повальная, симптомы докатились даже до каких-нибудь ZTE или Xiaomi. Все как один делают вид, что ничего не слышали про практичность и ремонтопригодность. И продолжают продавать стеклянные устройства за бешеные деньги.

Но не все хотят стеклянную панель!

Когда я выбирал SE, такой проблемы не существовало в принципе. Смартфон был куплен из-за своего размера и быстродействия. Сейчас, задумываясь о покупке нового iPhone, просто теряюсь. Они все стеклянные. Как ими пользоваться? Где учат на ниндзю?

Думаю, я такой не один.

Напомню, смартфоны постоянно роняют. И ещё чаще берут их грязными руками. Стекло к такому попросту не готово. Кэп подсказывает ровно две причины:

1⃣ Оно красиво разбивается

Наверное, каждый разбивал экран смартфона. Россыпь трещин довольно живописно ложится на стеклянную панель. Особо удачливые наблюдали и крошащийся дисплей. А теперь представьте, что ровно то же самое можно увидеть и сзади.

В своё время, мой старичок 5s плашмя полетел на камни. Отделался лёгким испугом, парой царапин и приличной вмятиной аккурат под яблоком.

Нынешние флагманы не простят такую неуклюжесть — задняя панель просто расколется. А её ремонт влетит в копеечку. Правда, в некоторых случаях можно спастись запасными стёклами.

В тему: Я нашел защитное стекло для задней панели iPhone X!

2⃣ Оно некрасиво пачкается

Безусловно, всё зависит от цвета корпуса, но это утверждение справедливо практически для всех стеклянных смартфонов. Панели будут красивыми и блестящими, только если смартфон не трогать. Никогда не трогать.

Стоит только взять его в руки или, Боже упаси, ответить на звонок — всё, можно начищать заново. Олеофобные покрытия — не панацея, тем более они сотрутся через какое-то время.

Ну и зачем так делать?

Уверен, в каждой компании, производящей смартфоны, найдутся люди, которые всё это понимают. Но, похоже, к ним перестали прислушиваться. Видимо, чашу весов перевешивают три преимущества:

⚜ Стекло выглядит богато

Стекло в смартфоне буквально кричит о премиальности устройства. Свет красиво переливается внутри панели, а сам корпус приятен на ощупь.

И без разницы, что смартфон будет таким раз пять-шесть, и то по праздникам. Блестящий кирпичик из стекла и железа проще продать.

🔌 Оно не мешает электронике

Единственная рациональная причина всюду ставить стекло и керамику. Только так можно встроить беспроводную зарядку безо всяких доп. накладок. Плюс, не нужно выдумывать какие-то полоски ради пропуска сигнала сотовой сети, GPS, Wi-Fi или Bluetooth.

Но ведь дизайнеры как-то решали проблему с радиосигналами и в алюминиевых корпусах. iPhone 7, например, получился очень красивым. А терпеть неудобства ради отвратительной беспроводной зарядки — так себе вариант.

В тему: Я не могу привыкнуть к беспроводной зарядке iPhone

💰 Замена стеклянных панелей приносит огромную прибыль

Все помнят, что замена задней панели iPhone X стоит $549? За эти деньги можно купить новый iPhone 7. Держите эту мысль в голове перед оформлением кредита на «десятку».

Это изначально выглядело как продуманный план — сделать хрупкую и дорогую деталь, а затем зарабатывать на её продаже. Но мы не верим в теории заговора, поэтому спишем всё на многослойные мат. платы и дорогой процесс производства.

У других производителей ситуация получше, но всё равно, одно неверное движение может стоить вам в круглой суммы. С алюминием такого не было.

Похоже, придётся это терпеть

2018-ый — год смерти алюминиевых корпусов. Тенденция сформировалась ещё в прошлом году, но именно сейчас достигла своего апогея. Взгляните на список новинок:

Nokia 8 Sirocco

Samsung Galaxy S9 Sony Xperia XZ2 ZTE Blade V9 Asus Zenfone 5 LG G7 (по слухам)

Huawei P20 (по слухам)

Oneplus 6 (по слухам)

Новые iPhone (по слухам)

Абсолютно все флагманы 2018 будут со стеклянной задней панелью.

Конечно, помимо вышеперечисленных, выйдет несколько десятков смартфонов, подешевле и попроще. Но нас интересуют самые мощные модели со всеми ТОП-функциями.

И если проблему с марким корпусом можно решить правильным подбором цвета (или матовый вариант, например), то с ремонтопригодностью ничего не поделаешь. Отдать за замену задней панели 2/3 стоимости смартфона — теперь в порядке вещей.

А пока, будем надеяться, что SE2 пойдёт по проверенной схеме — старый корпус и новое железо. И никакого стекла на задней панели.