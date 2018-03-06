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Бесит! Этот недостаток есть у всех новых смартфонов
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Бесит! Этот недостаток есть у всех новых смартфонов 

iPhones.ru 6 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Бесит! Этот недостаток есть у всех новых смартфоновПомните время, когда производители не забывали «качать» прочность при каждом обновлении модели?
Всё началось с металлических граней, а докатилось до unibody-корпусов из усиленного сплава алюминия. Речь не только об Apple, другие компании шли по схожему пути: от пластика к металлу. А сейчас производители не менее дружно переходят к следующей вехе.
Они выпускают смартфоны в стеклянном корпусе.
Болезнь повальная, симптомы докатились даже до каких-нибудь ZTE или Xiaomi. Все как один делают вид, что ничего не слышали про практичность и ремонтопригодность. И продолжают продавать стеклянные устройства за бешеные деньги.
Но не все хотят стеклянную панель!
Когда я выбирал SE, такой проблемы не существовало в принципе. Смартфон был куплен из-за своего размера и быстродействия. Сейчас, задумываясь о покупке нового iPhone, просто теряюсь. Они все стеклянные. Как ими пользоваться? Где учат на ниндзю?
Думаю, я такой не один.
Напомню, смартфоны постоянно роняют. И ещё чаще берут их грязными руками. Стекло к такому попросту не готово. Кэп подсказывает ровно две причины:
1⃣ Оно красиво разбивается
Наверное, каждый разбивал экран смартфона. Россыпь трещин довольно живописно ложится на стеклянную панель. Особо удачливые наблюдали и крошащийся дисплей. А теперь представьте, что ровно то же самое можно увидеть и сзади.
В своё время, мой старичок 5s плашмя полетел на камни. Отделался лёгким испугом, парой царапин и приличной вмятиной аккурат под яблоком.
Нынешние флагманы не простят такую неуклюжесть — задняя панель просто расколется. А её ремонт влетит в копеечку. Правда, в некоторых случаях можно спастись запасными стёклами.
В тему: Я нашел защитное стекло для задней панели iPhone X!
2⃣ Оно некрасиво пачкается
Безусловно, всё зависит от цвета корпуса, но это утверждение справедливо практически для всех стеклянных смартфонов. Панели будут красивыми и блестящими, только если смартфон не трогать. Никогда не трогать.
Стоит только взять его в руки или, Боже упаси, ответить на звонок — всё, можно начищать заново. Олеофобные покрытия — не панацея, тем более они сотрутся через какое-то время.
Ну и зачем так делать?
Уверен, в каждой компании, производящей смартфоны, найдутся люди, которые всё это понимают. Но, похоже, к ним перестали прислушиваться. Видимо, чашу весов перевешивают три преимущества:
⚜ Стекло выглядит богато
Стекло в смартфоне буквально кричит о премиальности устройства. Свет красиво переливается внутри панели, а сам корпус приятен на ощупь.
И без разницы, что смартфон будет таким раз пять-шесть, и то по праздникам. Блестящий кирпичик из стекла и железа проще продать.
🔌 Оно не мешает электронике
Единственная рациональная причина всюду ставить стекло и керамику. Только так можно встроить беспроводную зарядку безо всяких доп. накладок. Плюс, не нужно выдумывать какие-то полоски ради пропуска сигнала сотовой сети, GPS, Wi-Fi или Bluetooth.
Но ведь дизайнеры как-то решали проблему с радиосигналами и в алюминиевых корпусах. iPhone 7, например, получился очень красивым. А терпеть неудобства ради отвратительной беспроводной зарядки — так себе вариант.
В тему: Я не могу привыкнуть к беспроводной зарядке iPhone
💰 Замена стеклянных панелей приносит огромную прибыль
Все помнят, что замена задней панели iPhone X стоит $549? За эти деньги можно купить новый iPhone 7. Держите эту мысль в голове перед оформлением кредита на «десятку».
Это изначально выглядело как продуманный план — сделать хрупкую и дорогую деталь, а затем зарабатывать на её продаже. Но мы не верим в теории заговора, поэтому спишем всё на многослойные мат. платы и дорогой процесс производства.
У других производителей ситуация получше, но всё равно, одно неверное движение может стоить вам в круглой суммы. С алюминием такого не было.
Похоже, придётся это терпеть
2018-ый — год смерти алюминиевых корпусов. Тенденция сформировалась ещё в прошлом году, но именно сейчас достигла своего апогея. Взгляните на список новинок:
Nokia 8 Sirocco
Samsung Galaxy S9  Sony Xperia XZ2  ZTE Blade V9  Asus Zenfone 5  LG G7 (по слухам)
Huawei P20 (по слухам)
Oneplus 6 (по слухам)
Новые iPhone (по слухам)
Абсолютно все флагманы 2018 будут со стеклянной задней панелью.
Конечно, помимо вышеперечисленных, выйдет несколько десятков смартфонов, подешевле и попроще. Но нас интересуют самые мощные модели со всеми ТОП-функциями.
И если проблему с марким корпусом можно решить правильным подбором цвета (или матовый вариант, например), то с ремонтопригодностью ничего не поделаешь. Отдать за замену задней панели 2/3 стоимости смартфона — теперь в порядке вещей.
А пока, будем надеяться, что SE2 пойдёт по проверенной схеме — старый корпус и новое железо. И никакого стекла на задней панели.
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 Ещё 9 источников 
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