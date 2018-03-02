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iPhone X оказался быстрее Galaxy S9
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iPhone X оказался быстрее Galaxy S9 

iPhones.ru 2 марта 2018
Фото: www.iphones.ru
Несмотря на то, что официальный старт продаж корейский флагманов Galaxy S9 и S9+ запланирован на 16 марта, в сети уже стали появляться тесты производительности моделей.
Хотя Samsung и позаботилась об установке производительного чипа Exynos 9810 (Snapdragon 845 для международного рынка), скорость работы флагмана по-прежнему уступает iPhone X.
Более того, Exynos 9810 проигрывает и чипу Apple 2016 года выпуска — A10. В отличие от дисплея и камеры, производительность Galaxy S9 не столь впечатляет. Single-Core тест в приложении GeekBench. Отрыв чипа A11 от Exynos 9810 почти 24%.
www.iphones.ru
С задачами, связанными с HTML5 и JavaScript, iPhone X и iPhone 8 справляются лучше только что анонсированного южнокорейского флагмана.
www.iphones.ru
А так выглядит разница в частоте обновления картинки (FPS). Здесь у Galaxy S9 все намного лучше, но не лучше показателей iPhone X.
www.iphones.ru
Просматривая подобные тесты, вспоминаешь заключение авторитетного аналитика Мин-Чи Куо из KGI Securities, уверявшего, что Android-смартфоны отстают от Apple, как минимум, на два года.
Куо говорил о сканере лица и Face ID, но, похоже, его слова стоит воспринимать более глобально. [MR]
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