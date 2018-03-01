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iPhone признан самым безопасным смартфоном
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iPhone признан самым безопасным смартфоном 

Apple Insider 1 марта 2018
Фото: AppleInsider.ru
Анализ защищенности смартфонов, проведенный исследователями компании SecurityLab, показал, что продукция Apple по-прежнему вне конкуренции. Вплотную приблизиться к разработкам компании из Купертино, как ни странно, удалось только Microsoft и еще двум производителям аппаратов на базе ОС Android — Google и Essential.
Стать неоспоримым лидером рейтинга Apple позволили несколько факторов. Эксперты высоко оценили реакцию компании на обнаружение уязвимостей, высокую скорость распространения обновлений, единый релиз для всех моделей, а также программную поддержку фирменных смартфонов в течение, как правило, 5 лет с даты выпуска.
В мире Android, к сожалению, все не так гладко. Даже у лидеров отрасли адаптация одного и того же обновления для разных моделей может занимать целый год. Оставляет желать лучшего и их реакция на экстренные баги, на исправление которых нередко требуются месяцы, тогда как совокупная программная поддержка чаще всего составляет только 2 года.
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