iPhone признан самым безопасным смартфоном

Анализ защищенности смартфонов, проведенный исследователями компании SecurityLab, показал, что продукция Apple по-прежнему вне конкуренции. Вплотную приблизиться к разработкам компании из Купертино , как ни странно, удалось только Microsoft и еще двум производителям аппаратов на базе ОС Android — Google и Essential.

Стать неоспоримым лидером рейтинга Apple позволили несколько факторов. Эксперты высоко оценили реакцию компании на обнаружение уязвимостей, высокую скорость распространения обновлений, единый релиз для всех моделей, а также программную поддержку фирменных смартфонов в течение, как правило, 5 лет с даты выпуска.

В мире Android, к сожалению, все не так гладко. Даже у лидеров отрасли адаптация одного и того же обновления для разных моделей может занимать целый год. Оставляет желать лучшего и их реакция на экстренные баги, на исправление которых нередко требуются месяцы, тогда как совокупная программная поддержка чаще всего составляет только 2 года.