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ASUS показала свой iPhone X с горбом
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ASUS показала свой iPhone X с горбом и вертикальной камерой 

iPhones.ru 28 февраля 2018
Фото: ASUS
На MWC 2018 ASUS привезла сразу три новых смартфона, выпущенных под пятой серией. По заверению представителей компании, все модели уникальны, поскольку разработчики интегрировали интеллектуальный алгоритм, помогающий эффективно расходовать аккумулятор, получать отменные фотографии и воспроизводить звук с максимальным качеством.
Zenfone 5 Lite Открывает серию новинок Zenfone 5 Lite. Это самый доступный смартфон линейки с 6-дюймовым экраном (2 160 х 1080 пикселей). Дизайну уделили немало внимания, покрыв защитным стеклом не только экран, но тыльную сторону корпуса.
У Zenfone 5 Lite 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Есть версия с 4/64 ГБ. Процессоры — на выбор: Snapdragon 630 или Snapdragon 430. Ескость аккумулятора составляет 3 300 мАч. Любителей бесконтактных платежей порадует NFC-чип.
В модели установлены четыре камеры. Тыльная сдвоенная получила сенсоры по 16 мегапикселей. Селфи-модуль с сенсором от Sony и разрешением 20 Мп.
В продажу новинка поступит в марте. Цену компания не назвала.
Zenfone 5 Похоже, что дизайнерам ASUS так понравился iPhone X, что они не смогли удержаться от копирования. Тайваньцы практически полностью клонировали флагман Apple не только внешне, но и добавили аналогичные нововведение и по программной части.
В частности, Zenfone 5 умеет снимать анимодзи, и здесь они намного лучше, чем в iOS. Экран у модели гигантский — 6,2 дюйма при соотношении сторон 19:9 (это не опечатка, именно 19) при разрешении 2264 х 1080 пикселей.
Еще одно приятное дополнение — 6 ГБ оперативной памяти в топовой комплектации. В качестве процессора используется Snapdragon 636. Машинное обучение присутствует и в этой модели.
Zenfone 5 умеет распознавать до 16 объектов и явлений, автоматически корректируя настройки камеры. Так, на снимка трава будет зеленее, снег будет более естественным, а морская гладь — лазурнее.
Модуль камеры сдвоенный на 12 Мп и 8 с сенсорами от Sony. Максимальный угол обзора — 120 градусов.
В продажу Zenfone 5 поступит не раньше апреля.
Zenfone 5Z Модель Zenfone 5Z по дизайну полностью повторяет «пятерку». Главный акцент в этом смартфоне сделан на интеллектуальной составляющей.
Чип тайваньцы выбрали самый топовый — Snapdragon 845, расширив объем оперативной памяти до 8 ГБ. Но это в топовой комплектации. Параллельно будут доступный версии с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ.
Стоимость «клона iPhone X» €479. Продажи запланированы на июнь 2018 года.
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