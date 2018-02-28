Хакеры из Израиля научились взламывать все iPhone

Хакеры из Израиля научились взламывать любой iPhone

Сотрудники израильской компании Cellebrite могут обходить защиту устройств под управлением iOS 11 и более ранних версий операционной системы.

Представители израильской компании Cellebrite сообщили, что могут взломать любой гаджет компании Apple

Как пишет Forbes , сотрудники Cellebrite научились обходить защиту устройств под управлением iOS 11 и более ранних версий операционной системы (ОС). В компании не стали называть методов взлома, но в маркетинговых документах Cellebrite сообщается, что специалисты фирмы способны получить доступ к заблокированным iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro и iPod Touch.

В материале издания также говорится, что эксперты впервые смогли взломать новейший iPhone X в ноябре прошлого года для Министерства внутренней безопасности США . Кроме того, по данным Forbes, сотрудник полиции Соединенных Штатов уже обращались в Cellebrite для разблокировки iPhone 8.

По информации журнала, израильские специалисты в области кибернетической безопасности считаются одними из главных правительственных подрядчиков США. Спецслужбы страны часто обращаются к хакерам, чтобы разблокировать смартфоны подозреваемых в совершении преступлений людей до судебной экспертизы. По данным Forbes, такую услугу можно купить у Cellebrite за 1,5 тысячи долларов.