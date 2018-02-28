Ещё
Хакеры из Израиля научились взламывать все iPhone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры из Израиля научились взламывать любой iPhone 

ТК «Звезда» 28 февраля 2018
Фото: pixabay
Сотрудники израильской компании Cellebrite могут обходить защиту устройств под управлением iOS 11 и более ранних версий операционной системы.
Представители израильской компании Cellebrite сообщили, что могут взломать любой гаджет компании Apple.
Как пишет Forbes, сотрудники Cellebrite научились обходить защиту устройств под управлением iOS 11 и более ранних версий операционной системы (ОС). В компании не стали называть методов взлома, но в маркетинговых документах Cellebrite сообщается, что специалисты фирмы способны получить доступ к заблокированным iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro и iPod Touch.
В материале издания также говорится, что эксперты впервые смогли взломать новейший iPhone X в ноябре прошлого года для Министерства внутренней безопасности США. Кроме того, по данным Forbes, сотрудник полиции Соединенных Штатов уже обращались в Cellebrite для разблокировки iPhone 8.
По информации журнала, израильские специалисты в области кибернетической безопасности считаются одними из главных правительственных подрядчиков США. Спецслужбы страны часто обращаются к хакерам, чтобы разблокировать смартфоны подозреваемых в совершении преступлений людей до судебной экспертизы. По данным Forbes, такую услугу можно купить у Cellebrite за 1,5 тысячи долларов.
ТК «Звезда»: последние новости
Samsung Galaxy S9+ обогнал iPhone X по скорости работы Рок-группа «Пикник» попала в ДТП Ветеран разведки назвал возможных причастных к отравлению Скрипаля
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию443
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе20
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури41
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня10
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе282
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение