Российский студент научил смартфон распознавать болезни

"Я разработал приложение, которое следит за состоянием здоровья и в случае проявления у пользователя первичных признаков заболевания незамедлительно сообщает об этом. При помощи мобильного телефона можно как следить за состоянием своего здоровья, так и проводить диагностику заболеваний. На данный момент meCare определяет два заболевания — это анемия, также известная как малокровие, и болезнь Паркинсона. Однако в скором времени список заболеваний пополнится", — рассказал студент института информационных технологий, математики и механики ННГУ Сергей Блинцов. Студент Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) создал приложение meCare для мобильного телефона, которое следит за здоровьем и предупреждает о появлении первичных признаков заболеваний. Система умеет распознавать анемию и болезнь Паркинсона, рассказал корреспонденту ТАСС автор проекта Сергей Блинцов.

По словам кандидата медицинских наук врача травматолога-ортопеда Алексея Крупко, который консультирует разработчиков по общим медицинским вопросам, такое приложение поможет с постановкой диагноза.

"Диагноз ставит врач при полном заключении, приложение может только сориентировать, в какую сторону пациенту нужно двигаться, что нужно обследовать и к какому специалисту идти. Это помощник на доврачебном уровне. Как любой скрининг он важен, он имеет значение. УЗИ — это тоже скрининг, оно тоже диагноз не дает", — пояснил Крупко.

По словам разработчика Сергея Блинцова, тестирование на анемию и болезнь Паркинсона уже показало, что приложение ставит эти диагнозы с высокой точностью от 87 до 95%. Походка, движения, речь

"В начале тестирования вам надо будет держать телефон в нескольких положениях: на вытянутой руке, в согнутой в локте, на колене и касаться телефоном носа. Следующий вид тестирования — это рисование пальцем на экране телефона. Вам дается слово, а вы пальцем пишете его на экране. Экран воспринимает, как работают фаланги пальцев, это второй вид тестирования", — рассказал Блинцов. Определить болезнь Паркинсона можно с помощью серии 10-секундных тестов.

Один из пунктов теста предлагает пользователю произнести фразу, произвольную или предложенную приложением. Есть еще один вид тестирования, который пока не интегрирован, — это измерение походки человека. В этом случае нужно положить телефон в карман и 10 секунд походить, к примеру, по комнате.

По результатам тестирования, которое в среднем занимает от 2 до 4 минут, приложение делает вывод о наличии заболевания. Если оно нашло признаки болезни, лучше незамедлительно обратиться к врачу. Анемия на селфи

"Нейронная сеть в режиме реального времени, без участия пользователя анализирует фотографии и составляет картину его состояния здоровья по внешнему виду. В случае появления первичных признаков заболевания система сообщает об этом. Для того чтобы определить анемию, достаточно 15 фотографий, сделанных за последние полгода", — рассказывает разработчик. Для определения анемии приложение анализирует фотографии-селфи, хранящиеся в телефоне. Пользователь может даже указать свои аккаунты в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" для повышения точности работы алгоритмов.

Приложение изучает только те фотографии, на которых находит лицо владельца. Программа игнорирует кадры, на которых изображены несколько человек, и ретушированные снимки.

"Пользователь может при помощи камеры смартфона замерить свой пульс. Для этого достаточно приложить палец к задней камере телефона. Сердечный ритм будет отображаться на экране", — рассказывает он. Сергей Блинцов рассчитывает расширить список заболеваний, которые сможет диагностировать приложение. Но оно уже умеет постоянно следить за состоянием здоровья владельца телефона — и с использованием "умных" часов, и без них.

Автор проекта надеется разработать систему реабилитации для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это будет комплекс специальных упражнений, транслируемых через приложение. Выход на рынок

"Человеку задают вопросы по типу "болит или не болит", и после прохождения теста оно [приложение] говорит, есть заболевание или нет. Данный метод диагностики имеет очень низкую точность", — утверждает он. По словам Блинцова, прямых аналогов его разработке на рынке мобильных приложений нет. Есть похожие программы, позволяющие вести наблюдение за здоровьем, добавляя информацию о своей активности. Диагноз конкуренты ставят путем анкетирования пользователя. Точность такой диагностики существенно отличается от точности диагностики в приложении meCare.

"Приложение будет бесплатно абсолютно для всех. Платить придется в случае, если вам будет необходима консультация специалиста или доступ к инструментам реабилитации. Мы уже договорились с одной из ведущих клиник нашего региона", — добавил Блинцов. Разработчик уверен, что приложение для пользователей должно быть бесплатным, исключая обращение к врачу.

Партнеры готовы предоставить доступ ко всему необходимому оборудованию и помощь волонтеров в проведении исследований. Разработчики заявляют, что приложение может выйти на рынок в 2018 году.

Полина Буянова