Российский студент научил смартфон распознавать болезни 

Студент Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) создал приложение meCare для мобильного телефона, которое следит за здоровьем и предупреждает о появлении первичных признаков заболеваний. Система умеет распознавать анемию и болезнь Паркинсона, рассказал корреспонденту ТАСС автор проекта Сергей Блинцов.
"Я разработал приложение, которое следит за состоянием здоровья и в случае проявления у пользователя первичных признаков заболевания незамедлительно сообщает об этом. При помощи мобильного телефона можно как следить за состоянием своего здоровья, так и проводить диагностику заболеваний. На данный момент meCare определяет два заболевания — это анемия, также известная как малокровие, и болезнь Паркинсона. Однако в скором времени список заболеваний пополнится", — рассказал студент института информационных технологий, математики и механики ННГУ Сергей Блинцов.
По словам кандидата медицинских наук врача травматолога-ортопеда Алексея Крупко, который консультирует разработчиков по общим медицинским вопросам, такое приложение поможет с постановкой диагноза.
"Диагноз ставит врач при полном заключении, приложение может только сориентировать, в какую сторону пациенту нужно двигаться, что нужно обследовать и к какому специалисту идти. Это помощник на доврачебном уровне. Как любой скрининг он важен, он имеет значение. УЗИ — это тоже скрининг, оно тоже диагноз не дает", — пояснил Крупко.
По словам разработчика Сергея Блинцова, тестирование на анемию и болезнь Паркинсона уже показало, что приложение ставит эти диагнозы с высокой точностью от 87 до 95%.
Походка, движения, речь
Определить болезнь Паркинсона можно с помощью серии 10-секундных тестов.
"В начале тестирования вам надо будет держать телефон в нескольких положениях: на вытянутой руке, в согнутой в локте, на колене и касаться телефоном носа. Следующий вид тестирования — это рисование пальцем на экране телефона. Вам дается слово, а вы пальцем пишете его на экране. Экран воспринимает, как работают фаланги пальцев, это второй вид тестирования", — рассказал Блинцов.
Один из пунктов теста предлагает пользователю произнести фразу, произвольную или предложенную приложением. Есть еще один вид тестирования, который пока не интегрирован, — это измерение походки человека. В этом случае нужно положить телефон в карман и 10 секунд походить, к примеру, по комнате.
По результатам тестирования, которое в среднем занимает от 2 до 4 минут, приложение делает вывод о наличии заболевания. Если оно нашло признаки болезни, лучше незамедлительно обратиться к врачу.
Анемия на селфи
Для определения анемии приложение анализирует фотографии-селфи, хранящиеся в телефоне. Пользователь может даже указать свои аккаунты в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" для повышения точности работы алгоритмов.
"Нейронная сеть в режиме реального времени, без участия пользователя анализирует фотографии и составляет картину его состояния здоровья по внешнему виду. В случае появления первичных признаков заболевания система сообщает об этом. Для того чтобы определить анемию, достаточно 15 фотографий, сделанных за последние полгода", — рассказывает разработчик.
Приложение изучает только те фотографии, на которых находит лицо владельца. Программа игнорирует кадры, на которых изображены несколько человек, и ретушированные снимки.
Сергей Блинцов рассчитывает расширить список заболеваний, которые сможет диагностировать приложение. Но оно уже умеет постоянно следить за состоянием здоровья владельца телефона — и с использованием "умных" часов, и без них.
"Пользователь может при помощи камеры смартфона замерить свой пульс. Для этого достаточно приложить палец к задней камере телефона. Сердечный ритм будет отображаться на экране", — рассказывает он.
Автор проекта надеется разработать систему реабилитации для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это будет комплекс специальных упражнений, транслируемых через приложение.
Выход на рынок
По словам Блинцова, прямых аналогов его разработке на рынке мобильных приложений нет. Есть похожие программы, позволяющие вести наблюдение за здоровьем, добавляя информацию о своей активности. Диагноз конкуренты ставят путем анкетирования пользователя. Точность такой диагностики существенно отличается от точности диагностики в приложении meCare.
"Человеку задают вопросы по типу "болит или не болит", и после прохождения теста оно [приложение] говорит, есть заболевание или нет. Данный метод диагностики имеет очень низкую точность", — утверждает он.
Разработчик уверен, что приложение для пользователей должно быть бесплатным, исключая обращение к врачу.
"Приложение будет бесплатно абсолютно для всех. Платить придется в случае, если вам будет необходима консультация специалиста или доступ к инструментам реабилитации. Мы уже договорились с одной из ведущих клиник нашего региона", — добавил Блинцов.
Партнеры готовы предоставить доступ ко всему необходимому оборудованию и помощь волонтеров в проведении исследований. Разработчики заявляют, что приложение может выйти на рынок в 2018 году.
Полина Буянова