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Sony представила не мешающие общаться наушники
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Sony представила наушники, которые не мешают общаться 

iPhones.ru 26 февраля 2018
Фото: iPhones.ru
К числу производителей беспроводных наушников-вкладышей присоединилась и компания Sony. На MWC 2018 японцы привезли аксессуар, который в течение последних двух лет периодически появлялся на концептах.
Ear Duo не имеют ничего общего с классикой шумоподавления от Sony. Задача этой модели заключается не в полной звукоизоляции, а в возможности слушать музыку, но при этом не «ощущать» звуки из окружающей среды.
Специальная технология, разработанная Sony Future Lab Program, создает своеобразный микс из трека и шумов внешней среды. Журналистам The Verge уже удалось оценить новинку еще на CES 2018. Складывается ощущение, что вы слушаете музыку в торговом центре или огромной комнате. Самое интересное, что вы можете слушать музыку и общаться с друзьями — музыка не отвлекает. В Ear Duo реализована поддержка ассистентов Google Assistant и Siri. Умеют наушники воспринимать жесты. Так, для ответа на телефонный звонок достаточно кивнуть головой, а чтобы сбросить вызов — покачать головой из стороны в сторону. Таким же образом можно переключать треки.
По заверению Sony, Ear Duo способны проработать на одном заряде до четырех часов. Черная и золотая версии наушников поступят в продажу в мае по цене $279.99 (15 800 руб).
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