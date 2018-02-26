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Nokia возобновит продажи телефона из «Матрицы»
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Nokia возобновит продажи телефона из «Матрицы» 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: Reuters
HMD Global, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, анонсировала возобновление продаж Nokia 8110 на выставке Mobile World Congress, пишет Quartz.
Телефон с изогнутым корпусом и защитной крышкой на передней панели выпустили в 1996 году. Устройство окрестили "бананом" из-за его формы, но большую известность оно приобрело после того, как его использовали в фильме "Матрица".
Обновленная версия будет представлена в двух цветах: черном или желтом. Телефон сможет подключаться к 4G-сети и Wi-Fi, и на нем будут доступны несколько самых популярных приложений. Стоимость новой Nokia 8110 составит 79 евро.
Ранее HMD Global представила новую версию кнопочного телефона Nokia 3310.
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