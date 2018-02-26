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Dolce & Gabbana променял моделей на дронов
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Dolce & Gabbana променял моделей на дронов 

Lenta.ru 26 февраля 2018
Фото: кадр видео
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana во время недели женской моды в Милане устроил показ своих аксессуаров с помощью дронов. Устройства, к которым были прикреплены сумки, вылетели из-за кулис и пролетели над подиумом. Видео с показа было опубликовано в Twitter.
Однако начало шоу пришлось задержать на 45 минут, сообщает The Cut. Показ чуть не сорвался из-за включенного гостями WiFi на смартфонах: он мешал управлению дронами.
Когда выяснилось, что, несмотря на предупреждение на разных языках, часть присутствующих все же не выключили WiFi, организаторы показа громко объявили их ники в социальных сетях. Издание отметило, что это было похоже на разнос, устроенный ученикам учителем.
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