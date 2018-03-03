В РФ обрушились цены на iPhone

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Цены на новые iPhone «пробила» психологическую отметку 

ТК «Звезда» 1 час назад
Цены на новинку от Apple значительно снизились с начала продаж.
Смартфон iPhone 8 Plus с объемом памяти 256 гигабайт уже через 6 месяцев с начала продаж потерял в цене более 20%.
Так, некоторые магазины понизили цену на новый гаджет со стартовых 76 тысяч рублей до чуть менее 60 тысяч. Таким образом, цена на iPhone 8 Plus «пробила» психологический барьер у покупателей, пишет NewInform.
Между тем, официальные магазины Apple не изменили ценовую политику и продолжают продавать технику по изначальной цене.
Напомним, что ранее в России также резко снизились цены на самую дорогую модель смартфона от Apple — iPhone X, которая поступила в массовую продажу в конце 2017 года.
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