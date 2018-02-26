Vivo выпускает безрамочный смартфон со сканером

Vivo выпускает абсолютно безрамочный смартфон со сканером на дисплее

Китайский производитель гаджетов Vivo в ходе ежегодной выставки MWC презентовала свой новый смартфон — безрамочный телефон Apex.

Появление нового смартфона на полках магазинов Vivo планирует в ближайшие дни.

Нижняя рамка телефона шириной 4,3 мм. Как отмечает производитель, это очень мало.

Судя по фото, которые успели попасть в интернет, новое устройство оборудовано сдвоенной задней камерой и портом USB Type-C.

На верхней грани корпуса гаджета расположен ИК-порт, предположительно, для управления бытовой техникой.

Дисплей телефона занимает 99% площади фронтальной панели. Предполагается, что в нем будут отсутствовать боковые отступы, что вызывает у экспертов рынка ряд вопросов: будет ли новый телефон удобным для пользователей с такими характеристиками.

Пока остается неясным где будут расположены датчики, микрофон и объектив фронтальной камеры. По мнению специалистов, они могут появляться, выезжая из корпуса, по команде.

В продажу новинка от Vivo выйдет не раньше, чем во второй половине текущего года.

Выставка проходит в Барселоне. Ранее в ходе MWC компания HMD Global, которая в настоящее время является владельцем бренда Nokia, объявила о возвращении в продажу легендарной модели мобильного телефона 8110, которая была выпущена более 20 лет назад.