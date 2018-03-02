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Подслушивающий вирус атаковал смартфоны
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Смартфоны на базе Android атаковал подслушивающий вирус 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: pixabay.com
Вредоносная программа распространяется через приложения, которые отсутствуют в Google Play.
Смартфоны на базе Android атаковал вирус, который тайно записывает все происходящее рядом с гаджетом.
Речь идет о программе RedDrop, выкладывающей в Сеть на Dropbox и Google Drive полученные звуковые файлы. Кроме того, она может подписывать владельцев мобильных устройств на премиальные SMS-сервисы.
Вирус способен прятать все следы установки на гаджет, также программа маскирует вредоносные приманки под различные инструменты, например, калькуляторы либо графические редакторы.
Как пишет на своем сайте компания Wandera, методов борьбы с вирусом пока не существует. В публикации подчеркивается, что программа распространяется через приложения, которые отсутствуют в Google Play.
Ранее сообщалось, что разработчик антивирусного программного обеспечения опубликовал итоги исследования на тему того, как сильно приложения на Android влияют на длительность автономной работы смартфонов.
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