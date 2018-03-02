Подслушивающий вирус атаковал смартфоны

Смартфоны на базе Android атаковал подслушивающий вирус

Вредоносная программа распространяется через приложения, которые отсутствуют в Google Play.

Смартфоны на базе Android атаковал вирус, который тайно записывает все происходящее рядом с гаджетом.

Речь идет о программе RedDrop, выкладывающей в Сеть на Dropbox и Google Drive полученные звуковые файлы. Кроме того, она может подписывать владельцев мобильных устройств на премиальные SMS-сервисы.

Вирус способен прятать все следы установки на гаджет, также программа маскирует вредоносные приманки под различные инструменты, например, калькуляторы либо графические редакторы.

Как пишет на своем сайте компания Wandera, методов борьбы с вирусом пока не существует. В публикации подчеркивается, что программа распространяется через приложения, которые отсутствуют в Google Play.

Ранее сообщалось, что разработчик антивирусного программного обеспечения опубликовал итоги исследования на тему того, как сильно приложения на Android влияют на длительность автономной работы смартфонов.