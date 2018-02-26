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Apple выпустит собственные полноразмерные наушники
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Слух: Apple выпустит собственные полноразмерные наушники 

Вести.Ru 26 февраля 2018
Фото: Вести.Ru
Компания Apple занята разработкой "премиальных" наушников закрытого типа под собственным брендом. Дебют новинки может состояться до конца этого года. Об этом пишут авторы издания Apple Insider, ознакомившиеся с содержанием аналитической записки эксперта KGI Securities Мин-Чи Куо.
Наушники Apple, говорится в докладе, окажутся "такими же удобными, как AirPods, но предложат лучшее качество звука". По информации Куо, стоить они будут дороже беспроводной гарнитуры, которая в США продается за $159 (в официальном российском интернет-магазине Apple — 11 990 рублей). Показать их могут в IV-м квартале — предположительно, в сентябре—октябре, вместе в новыми "айфонами".
Планы компании Тима Кука выйти на рынок высококачественных наушников не выглядят странно. Apple, напомним, уже продает флагманские "уши", но под брендом Beats by Dr. Dre, купленным в 2014 году за $3 миллиарда. Например, модель Beats Studio 3 Wireless, представленная прошлой осенью, оснащается таким же беспроводным чипом W1, как AirPods, что позволяет ей мгновенно и без проводов соединяться с близлежащими iPhone и "маками".
Про улучшение AirPods производитель тоже не забывает. Как рассказали источники Bloomberg на прошлой неделе, устройство 2-го поколения получит процессор W2, а пользователи смогут активировать ассистентку Apple фразой Hey Siri ("Привет, Siri"), не прикасаясь к корпусу. Анонс обновленной модели также ожидается осенью.
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