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В России резко снизились цены на iPhone
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В России резко снизились цены на iPhone 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Цены в России на смартфон iPhone 7 на 32 гигабайта снизились на 40 процентов с момента поступления в продажу. Об этом сообщают эксперты Hi-Tech Mail.Ru.
В сентябре 2016 года, когда смартфон появился на полках в России, рекомендованная розничная цена составляла 56 900 рублей. Теперь средняя стоимость этой модели достигла психологической отметки в 35 тысяч рублей.
Ранее компания МТС сообщила, что продажи смартфонов по итогам 2017 года в натуральном выражении выросли на 6% по отношению к 2016 году и составили 28,4 миллиона аппаратов, что является рекордным показателем.
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