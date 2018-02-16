В России резко снизились цены на iPhone

Цены в России на смартфон iPhone 7 на 32 гигабайта снизились на 40 процентов с момента поступления в продажу. Об этом сообщают эксперты Hi-Tech Mail.Ru

В сентябре 2016 года, когда смартфон появился на полках в России, рекомендованная розничная цена составляла 56 900 рублей. Теперь средняя стоимость этой модели достигла психологической отметки в 35 тысяч рублей.