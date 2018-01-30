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Представлена новая Nokia 3310
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Представлена обновленная версия Nokia 3310 

РИА Новости 18 часов назад
Финская компания HMD Global выпустила новую версию кнопочного телефона Nokia 3310. Аппарат, как сообщает техноблог GizmoChina, был представлен в Китае.
По сравнению с моделью 2017 года, телефон получил корпус несколько большего размера. Устройство поддерживает работу в сетях 4G VoLTE и может использоваться как точка доступа и раздавать Wi-Fi.
В остальном обновленная Nokia осталась прежней: 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320 х 240 пикселей, слот для microSIM и карты памяти microSD. Телефон оснащен интерфейсами microUSB, 3,5-мм аудиоджеком, Bluetooth 4.0. Девайс имеет камеру разрешением 2 мегапикселя и батарею емкостью 1200 мАч.
На первых порах телефон можно будет приобрести только в Китае. Информация об устройстве размещена на китайском сайте Nokia, стоимость цена телефона пока не указана.
Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. С тех пор было продано более 126 миллионов устройств.
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