Пользователей смартфонов заставят платить

Пользователей смартфонов могут обязать платить за их регистрацию

Вместе с тем, предлагается создать белый список, который будет включать коды, разрешенные к ввозу и использованию, а в серый попадут неуникальные IMEI, которые временно не запрещены.

Ассоциация компаний интернет-торговли разработала концепцию регулированию в РФ мобильной устройств по IMEI-номера, введение которого ранее обсуждалось в Совете федерации

Для борьбы с серым импортом в АКИТ предлагают обязать покупателей регистрировать ввозимые устройства, причем бесплатно можно будет провезти не более одного гаджета в год. За второй смартфон или планшет придется заплатить $20, а уже за третий — $30. При отсутствии документов, подтверждающих легальность ввоза, сбор составит сразу $40.

Отмечается, что серый сегмент особенно распространен среди китайских смартфонов — по оценкам экспертов он составляет 10%.

Кроме того, АКИТ предлагает вносить в черный список и блокировать украденные гаджеты, а также ввезенные нелегально, сообщает «Коммерсант».

Вместе с тем, предлагается создать белый список, который будет включать коды, разрешенные к ввозу и использованию, а в серый попадут неуникальные IMEI, которые временно не запрещены. Уточняется, что серый список необходим для решения проблемы дублирования номеров IMEI.

При ввозе устройств для личного пользования абонентам предложат регистрировать их в реестре.

Как отметили в АКИТ, сегодня доля устройств с дублированными или отсутствующими IMEI-кодами в РФ не превышает 15%, или 10 миллионов.

В настоящее время документ направлен председателю временной комиссии Совета федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой, а также министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову

Ранее сообщалось, что власти США заподозрили китайские смартфоны в шпионаже.