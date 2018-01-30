Пользователей смартфонов заставят платить

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Пользователей смартфонов могут обязать платить за их регистрацию 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Вместе с тем, предлагается создать белый список, который будет включать коды, разрешенные к ввозу и использованию, а в серый попадут неуникальные IMEI, которые временно не запрещены.
Ассоциация компаний интернет-торговли разработала концепцию регулированию в РФ мобильной устройств по IMEI-номера, введение которого ранее обсуждалось в Совете федерации.
Для борьбы с серым импортом в АКИТ предлагают обязать покупателей регистрировать ввозимые устройства, причем бесплатно можно будет провезти не более одного гаджета в год. За второй смартфон или планшет придется заплатить $20, а уже за третий — $30. При отсутствии документов, подтверждающих легальность ввоза, сбор составит сразу $40.
Отмечается, что серый сегмент особенно распространен среди китайских смартфонов — по оценкам экспертов он составляет 10%.
Кроме того, АКИТ предлагает вносить в черный список и блокировать украденные гаджеты, а также ввезенные нелегально, сообщает «Коммерсант».
Вместе с тем, предлагается создать белый список, который будет включать коды, разрешенные к ввозу и использованию, а в серый попадут неуникальные IMEI, которые временно не запрещены. Уточняется, что серый список необходим для решения проблемы дублирования номеров IMEI.
При ввозе устройств для личного пользования абонентам предложат регистрировать их в реестре.
Как отметили в АКИТ, сегодня доля устройств с дублированными или отсутствующими IMEI-кодами в РФ не превышает 15%, или 10 миллионов.
В настоящее время документ направлен председателю временной комиссии Совета федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой, а также министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову.
Ранее сообщалось, что власти США заподозрили китайские смартфоны в шпионаже.
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