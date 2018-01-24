Назван самый продаваемый в мире смартфон

Самым продаваемым смартфоном стал iPhone X

iPhone X признан самым продаваемым в мире смартфоном по итогам четвертого квартала 2017 года. Об этом говорится в исследовании независимой аналитической компании Canalys.

Всего Apple поставила на продажу 29 миллионов устройств. Такая популярность яблочного гаджета, по мнению аналитиков, объясняется двумя факторами: легкостью в получении кредита и скидками при сдаче старых смартфонов.

В исследовании говорится, что в ноябре корпорация столкнулась с проблемами поставок, но вскоре производство смартфонов существенно выросло. Благодаря этому спрос на гаджет к концу года вырос. Аналитик также отметили, что Apple еще не разглашала квартальные итоги.

В прошлом году пользователи начали жаловаться на занижении скорости работы некоторых моделей iPhone, включая iPhone 6, 6s и SE. В декабре 2017 года Apple подтвердила эту информацию и извинилась перед пользователями. В Apple пояснили, что обновление iOS 10.2.1 специально замедляет модели iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE.

В компании отметили, что это повышает продолжительность работы батареи и позволяет снизить риск внезапных отключений iPhone. Корпорация также пообещала пользователям старых смартфонов снизить цены на замену батарей в США на 50 долларов. Затем в компании заявили, что пользователям разрешат отключать замедление процессора.