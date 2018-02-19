Цены на iPhone X рухнули в России

Россияне обрушили цены на iPhone X

В России цена на iPhone X упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время флагманский смартфон от компании Apple в минимальной конфигурации можно купить за 62 тысячи рублей, тогда как в ноябре 2017 года его стоимость начиналась от 80 тысяч. «Продвинутая» версия с 256 гигабайтами сейчас предлагается за 70 тысяч вместо изначальных 92 тысяч.

30 января стало известно, что Apple решила в два раза сократить заказ на производство iPhone X. По информации Nikkei Asian Review, компания скорректировала планы собрать до марта 40 миллионов гаджетов на фабриках в Китае, уменьшив это число до 20 миллионов. Это связано со слабым спросом на новинку, который продемонстрировали покупатели в период рождественских и новогодних праздников.

iPhone X был представлен осенью 2017 года. Одной из главных особенностей смартфона стала система камер TrueDepth с поддержкой сканера лица Face ID, который расположен в верхней части дисплея вместе с динамиком и фронтальной камерой.