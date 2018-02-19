Ещё
Цены на iPhone X рухнули в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне обрушили цены на iPhone X 

Lenta.ru 6 часов назад
В России цена на iPhone X упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время флагманский смартфон от компании Apple в минимальной конфигурации можно купить за 62 тысячи рублей, тогда как в ноябре 2017 года его стоимость начиналась от 80 тысяч. «Продвинутая» версия с 256 гигабайтами сейчас предлагается за 70 тысяч вместо изначальных 92 тысяч.
30 января стало известно, что Apple решила в два раза сократить заказ на производство iPhone X. По информации Nikkei Asian Review, компания скорректировала планы собрать до марта 40 миллионов гаджетов на фабриках в Китае, уменьшив это число до 20 миллионов. Это связано со слабым спросом на новинку, который продемонстрировали покупатели в период рождественских и новогодних праздников.
iPhone X был представлен осенью 2017 года. Одной из главных особенностей смартфона стала система камер TrueDepth с поддержкой сканера лица Face ID, который расположен в верхней части дисплея вместе с динамиком и фронтальной камерой.
Lenta.ru: последние новости
Найден способ заряжать смартфон от воздуха Apple уменьшит «монобровь» iPhone X Смартфон взорвался в руках у китайца при попытке заменить батарею
 Ещё 404 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Порошенко попал на видео234
Аршавин сделал заявление после допроса жены31
Украина лишила Россию двигателей для Ан-148366
Обзор зарубежных СМИ: «Высшая мера для России»35
В семье Серебренникова случилось горе14
Видео
00:33
Россияне не поддержали Собчак
Политика Выборы 2018
04:04
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы США
Политика США
05:28
Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
Политика
00:34
РФ просит защитить права лётчика Ярошенко
Политика
01:24
Порошенко уличили в краже музыки
В мире Украина
00:51
В нападении на прихожан в Кизляре заподозрили теракт
Криминал Происшествия
01:12
Кровавое воскресенье. Что известно о стрельбе в Кизляре
Происшествия Криминал
02:23
Лавров назвал спекуляцией заметки о россиянах в Сирии
Политика Ближний Восток
02:55
Как изуродовали Алису Фрейндлих
Шоу-бизнес
00:43
«Пусть сгниет!»: ситуация на липецкой фабрике Roshen
В мире Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение