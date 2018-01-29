Apple сократит выпуск iPhone X в два раза

Компания Apple намерена сократить выпуск смартфонов iPhone X с января по март в два раза.

Apple, проанализировав данные продаж своего флагмана iPhone X на рынках в Европе, Китае и США, пришла к выводу о необходимости сокращения производства в два раза.

Неутешительные показатели продаж вынудили технологического гиганта скорректировать план по выпуску телефонов с 40 млн штук с января по март 2018 года до 20 миллионов экземпляров.