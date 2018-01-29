Apple сократит выпуск iPhone X

Компания Apple намерена сократить выпуск смартфонов iPhone X с января по март в два раза.
Apple, проанализировав данные продаж своего флагмана iPhone X на рынках в Европе, Китае и США, пришла к выводу о необходимости сокращения производства в два раза.
Неутешительные показатели продаж вынудили технологического гиганта скорректировать план по выпуску телефонов с 40 млн штук с января по март 2018 года до 20 миллионов экземпляров.
Недостаточно высокую популярность iPhone X легко объяснить стартовой ценой на американском рынке — 999 долларов. В России такой смартфон в топовой комплектации стоит около ста тысяч рублей. Во многом цена объясняется стоимостью OLED-дисплеев от Samsung Electronics. Корейцы пока являются единственной компанией, который способен выпускать эти дисплеи в большом количестве, сообщает ИА «Прайм».