Ещё
Китайцы вернули iPhone X «утерянную кнопку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские инженеры «усовершенствовали» iPhone X 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Китайские инженеры представили устройство, позволяющее установить на смартфон iPhone X кнопку "Домой", сообщает портал 9to5Mac.

Гаджет был представлен на выставке электроники CES 2018 и, как отмечает автор статьи, стал самым удивительным и наименее полезным из представленных экспонатов.

Адаптер подключается через порт Lightning и возвращает пользователям привычный щелчок кнопки. Кроме того, в устройстве есть 35-миллиметровый разъем для наушников, позволяющий подключить к iPhone X проводную гарнитуру.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. При создании своего флагмана Apple отказалась от кнопки Home и встроенного в нее дактилоскопического сканера в пользу 5,8-дюймового экрана, занимающего практически всю лицевую сторону смартфона.

Покупатели неоднократно сообщали о дефектах новой модели. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране гаджета, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку устройства сразу после включения.

РИА Новости: последние новости
Назван лучший смартфон на Android Samsung рассекретил гнущийся смартфон В Париже начали расследовать намеренное замедление iPhone, сообщили СМИ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полный туристов катер взорвался в Таиланде
Украинским артистам запретят ездить на гастроли в Россию
Франция потребовала от РФ царские долги
«Нажавший не на ту кнопку» американец напугал миллионы
Появилось видео из зависшего на краю обрыва самолета
Видео
ВСУ похвастались видео с ночными стрельбами
Войска Армия
00:56
Пятно горящей нефти сняли на видео
Катастрофы В мире
02:24
В Британии проводят необычную акцию для новобранцев
Армия В мире
00:42
Грузовому Mercedes в Москве снесло крышу
Происшествия
00:34
Загоревшийся в Москве автобус попал на видео
Происшествия ДТП
01:17
Захарова объяснила появление в Сети ее свадебных фотографий
Политика
01:05
Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Политика
01:19
В Якутии «замерзли» термометры
Общество
00:50
Появилось видео из зависшего на краю обрыва самолета
Происшествия
00:59
Россия о передаче «заминированной» техники из Крыма: паранойя
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение