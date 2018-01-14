Китайцы вернули iPhone X «утерянную кнопку»

Китайские инженеры представили устройство, позволяющее установить на смартфон iPhone X кнопку "Домой", сообщает портал 9to5Mac.
The Home Button’ Is CES’ Most Bizarre iPhone X Accessory #CES #iphonex
@idevicecaregh #idevicecaregh#touchid https://t.co/OTz72TkMFo pic.twitter.com/RRWSHGmUyR— iCare (@iDeviceCare) 14 января 2018 г.
Гаджет был представлен на выставке электроники CES 2018 и, как отмечает автор статьи, стал самым удивительным и наименее полезным из представленных экспонатов.
Адаптер подключается через порт Lightning и возвращает пользователям привычный щелчок кнопки. Кроме того, в устройстве есть 35-миллиметровый разъем для наушников, позволяющий подключить к iPhone X проводную гарнитуру.
iPhone X поступил в продажу 3 ноября. При создании своего флагмана Apple отказалась от кнопки Home и встроенного в нее дактилоскопического сканера в пользу 5,8-дюймового экрана, занимающего практически всю лицевую сторону смартфона.
Покупатели неоднократно сообщали о дефектах новой модели. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране гаджета, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку устройства сразу после включения.