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Названы причины быстрой разрядки смартфонов
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Названы причины быстрой разрядки смартфонов 

Ридус 3 часа назад
Фото: wikimedia.org

Практически каждый пользователь смартфона сталкивается с тем, что его гаджет подчас разряжается чересчур быстро.

Общепринято считать, что это происходит у начинающих пользователей. Однако не секрет, что и поднаторевшие в этом деле люди обнаруживают, что их смартфон разряжается слишком быстро.

Редакция портала Akket.com проанализировала ситуацию и назвала основных причин, почему это происходит.

Во-первых, считают эксперты, быстрый заряд батареи провоцирует яркость экрана гаджета. Для оптимизации зарядки аккумулятора, по их мнению, необходимо использовать автояркость.

Кроме того, живые обои, установленные на смарфтоне, увеличивают нагрузку на графический ускоритель, в связи с чем разряжается быстрее, а работает гораздо медленнее.

Также определенную нагрузку для гаджета создает функция «Автоповорот экрана». Рекомендуется, чтобы лишний раз не тратить заряд, выбрать одно положение экрана.

Очень сильно заряд телефона расходует сеть сотового оператора. Гаджет, подключенный к 3G и Bluetooth, разряжается значительно быстрее, чем тот, который не ловит сеть мобильного оператора и подключен к Wi-Fi.

Не менее быстро может разрядить аккумулятор смартфона фоновая работа установленных приложений. Чтобы избежать этой проблемы, стоит включить авирежим. Это сократит разряд батареи до минимума.

Также, по мнению экспертов, быстро разряжает аккумулятор низкая температура воздуха на улице. Если вам срочно нужно позвонить, лучше зайти в какое-то теплое помещение, это позволит дольше сохранить заряд вашего смартфона, сообщает ФАН.

«Ридус» напоминает, что с 1 января 2018 года сервис WhatsApp прекратит работать на ряде смартфонов. Будьте бдительны!

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