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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: globallookpress.com

Команда мессенджера предупредила, что отказ от поддержки проходить будет постепенно, и в конце концов многие функции мессенджера у владельцев указанных устройств пропадут.

Мессенджер WhatsApp откажется в 2018 году от поддержки некоторых популярных операционных систем.

Как сообщает издание International Business Times, с 1 января следующего года, приложение WhatsApp не будет работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10.

Команда WhatsApp предупредила, что отказ от поддержки проходить будет постепенно, и в конце концов многие функции мессенджера у владельцев указанных устройств пропадут.

Также в 2018 году компания собирается прекратить поддержку Nokia S40, а к 2020 году прекратить обслуживание смартфонов, которые работают на базе Android 2.3.7 и старше.

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