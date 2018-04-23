Мои Apple Watch внезапно взорвались.

Мои Apple Watch внезапно взорвались. У меня выдалась хорошая весна. Но если говорить о гаджетах, то весна хороша в переносном смысле.

Сломался Apple Pay на iPhone X. Попался iPad 2018 c волосом под экраном. Залил MacBook Pro шампанским, об этом как-нибудь в другой раз.

Вот теперь у меня взорвались Apple Watch.

Зато расстраивался недолго. Есть вероятность, что от этой неприятности я даже выиграю.

Что произошло с моими Apple Watch

Увы, вы уже начали представлять, как мне разнесло пол-комнаты или хотя бы обожгло руку. Я же знаю вас, вы кровожадные ребята. Но реальность в данном случае чуть скучнее.

Сижу дома две недели назад. Вдруг слышу сочный хлопок и удар.

Ищу причину по всей комнате и ничего не вижу. Звуков без причины не бывает, поэтому тщательно осмотрел каждый уголок. Снова всё нормально, разве что Apple Watch лежат неподалеку от магнитной зарядки, а не на ней.

Положил их обратно, пожал плечами и забыл.

Причина выяснилась утром. Жена надела Apple Watch, а там дисплей оторван. Но они продолжают работать.

Погуглил проблему и вместо разочарования начал радоваться.

Apple не только знает о проблеме. Она ремонтирует бесплатно

Это были самые первые Apple Watch, так называемые Series 0. На момент хлопка им было 2 с половиной года с момента покупки. В обычной ситуации они уже считаются негарантийными по законам РФ

В Series 0 был обнаружен брак встроенного аккумулятора, который вызывает вздутие батареи. Неизвестно, что именно «виновато»: условия эксплуатации, падения, зарядное устройство. Также непонятно, происходит ли постепенное вздутие, или же это мгновенная реакция.

Но результат один: увеличенный аккум выбивает дисплей часов из нижних пазов вместе с проклеенной изоляцией.

Часами можно продолжать пользоваться: они полностью работоспособны, заряжаются и даже держат этот заряд так же, как до «хлопка». Но теперь разбить дисплей становится гораздо проще, ведь одна из граней просто торчит из корпуса.

К тому же нарушена изоляция. При желании можно приподнять модуль дисплея и посмотреть на шлейф внутри, а также на очертания вздутой батареи. Если туда попадет хотя бы миллиграмм воды, часы можно будет выкинуть. Пыль тоже будет накапливаться.

К счастью, Apple меняет бракованные алюминиевые Apple Watch Series 0 на новые. До сих пор.

Какие Apple Watch со вздутым аккумулятором меняет Apple?

Если у ваших гарантийных AW отвалился дисплей и раздулся аккум, вам поменяют их на новые. Но некоторые модели пользуются преимуществом. Для их батарей Apple увеличила гарантийный срок до 3 лет с момента покупки:

Apple Watch Series 0, все модели, все размеры

Apple Watch Series 2, Sport (алюминиевые), 42мм

Для справки, Apple Watch Series 0 были анонсированы 24 апреля 2015 года. Это означает, что все Apple Watch Series 0 по сей день фактически остаются на гарантии — правда, исключительно для нештатных ситуаций, связанных встроенным аккумулятором.

Если вы пользуетесь AW S0 и столкнётесь с такой же ситуацией, как я, не расстраивайтесь. Всё очень даже хорошо. Но вначале надо пойти в СЦ.

Как отремонтировать Apple Watch со вздутым аккумулятором?

Часы предварительно отвяжите от своего аккаунта. Сделать это можно в приложении Найти iPhone. Открываете его, свайпите по строчке с Apple Watch слева направо и выбираете «Удалить», подтвердив пароль.

Теперь берёте часы и паспорт (на всякий случай). Комплект, коробка и ремешок не нужны. Чек тоже не нужен.

Идете в один из авторизованных сервисных центров Apple. Я пошел в DeepApple, но вы можете выбрать любой АСЦ в России. Забавно, лет восемь назад они были нашими конкурентами по новостной тематике. Сейчас они просто магазин и СЦ DeepArtment.

В АСЦ ваши Apple Watch примут на диагностику. И если брак аккумулятора будет подтверждён, вам не будут ничего чинить.

Ваши Apple Watch просто заменят на абсолютно новые. Вот это я понимаю сервис.

Какие Apple Watch вам дадут вместо бракованных?

В 80% случаев это будет Apple Watch Series 1, а не Series 0. Последние сняли с производства очень давно. А если вашего цвета и модели нет на складе S1, то пришлют аж Series 2.

Получается, что вы бесплатно проапгрейдитесь на новую модель.

Новые Apple Watch вернут того же цвета и размера циферблата. Сами часы принесут без комплекта.

Финальный аккорд, который вам точно понравится: на новые AW дадут полноценную гарантию 12 месяцев от Apple. Лучшего исхода не придумаешь.

Так что пусть ваши Series 0 тоже взорвутся.

Только так же безобидно, как было у меня.

Возможно, у вас есть царапины на корпусе. Или прямо на стекле. Это же прекрасно. Были старые Apple Watch, будут новые.

Спасибо Apple за программу замены. Буду ждать новые AW из сервиса. Теперь осталось, чтобы мои стальные Series 0 так же «хлопнули». С учетом событий последних месяцев, я такому совсем не удивлюсь.