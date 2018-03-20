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Объём твердотельного накопителя ExaDrive DC100 достигает 100 ТБ
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Объём твердотельного накопителя ExaDrive DC100 достигает 100 ТБ 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания Nimbus Data представила твердотельный накопитель ExaDrive DC100, который претендует на звание самого ёмкого SSD в мире. Носитель, заключённый в 3,5-дюймовый металлический корпус, способен вместить 100 ТБ данных.
Nimbus Data не раскрывает подробности о характеристиках накопителя. Известно лишь, что ExaDrive DC100 обеспечивает производительность при операциях чтения и записи 100 000 IOPS и будет доступен в версиях с интерфейсами SATA и SAS. Nimbus Data даёт на DC100 пятилетнюю гарантию и никак не ограничивает её показателем DPWD (количество полных ежедневных перезаписей). Впрочем, с таким объёмом вряд ли можно рассчитывать даже на одну полную перезапись SSD в течение суток.
О цене ExaDrive DC100 производитель скромно умалчивает.
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