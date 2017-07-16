Квят столкнулся с партнером по Toro Rosso на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с партнером Карлосом Сайнсом во время гонки на Гран-при Великобритании. Об этом сообщает Sky Sports.

Авария произошла на первом круге. Спортсмены боролись за выгодную позицию во время скоростного поворота. Испанец вышел вперед, однако затем болиды столкнулись. В результате Сайнс задел еще одну машину и сошел с дистанции. Квят вернулся на трассу и занимает последнее место.

Пилоты обвинили друг друга в произошедшем.