Макларен: у российских футболистов вызывают подозрения 155 допинг-проб

"Есть 155 таких случаев, которые не были проанализированы. Их надо изучить.

Мы сообщили об этом ФИФА. Очевидно, что существовал банк с чистой уриной, и очевидно, что этот банк использовался для футболистов. По нашим сведениям, делались попытки подмены результатов допинг-тестов", — цитирует Макларена портал Sportschau.de.