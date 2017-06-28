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Макларен: у российских футболистов вызывают подозрения 155 допинг-проб
У главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена вызывают подозрение 155 допинг-проб российских футболистов, передает RT.
"Есть 155 таких случаев, которые не были проанализированы. Их надо изучить.
Мы сообщили об этом ФИФА. Очевидно, что существовал банк с чистой уриной, и очевидно, что этот банк использовался для футболистов. По нашим сведениям, делались попытки подмены результатов допинг-тестов", — цитирует Макларена портал Sportschau.de.
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