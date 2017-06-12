Легендарный голкипер Лев Яшин появится в футбольном симуляторе FIFA 18

Об этом сообщает пресс-служба EA Sports FIFA.

Диего Марадона. Советский голкипер будет включён в состав легенд мирового футбола. Наряду с Яшиным в этот список войдут Пеле, Роналдо, Тьерри Анри

Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.

В составе московского «Динамо» советский голкипер пять раз становился чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка страны.

Яшин является единственным вратарём в истории футбола, становившимся обладателем «Золотого мяча».