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Легендарный голкипер Лев Яшин появится в футбольном симуляторе FIFA 18
Фото: FIFA'17
Легендарный советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18.
Об этом сообщает пресс-служба EA Sports FIFA.
Советский голкипер будет включён в состав легенд мирового футбола. Наряду с Яшиным в этот список войдут Пеле, Роналдо, Тьерри Анри и Диего Марадона.
Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.
В составе московского «Динамо» советский голкипер пять раз становился чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка страны.
Яшин является единственным вратарём в истории футбола, становившимся обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал лицом новой серии футбольного симулятора FIFA 18.
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