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Скончался судья, «уверовавший» в «руку Бога»
В Болгарии скончался футбольный арбитр Богдан Дочев, который в 1986 году засчитал скандальный гол Диего Марадоны, вошедший в историю футбола под названием рука Бога . Об этом сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.
В 1986 году на 51-й минуте матча сборных Аргентины - Англия Диего Марадона в прыжке подставил кулак и забил гол в ворота англичан. Дочев засчитал гол и принес победу Аргентине со счетом 2:1.
После игры аргентинец заявил, что мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога .
Дочев не любил говорить об этом инциденте. По словам арбитра, этот гол Марадоны разрушил его жизнь .