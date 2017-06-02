Скончался судья, «уверовавший» в «руку Бога»

В Болгарии скончался футбольный арбитр Богдан Дочев, который в 1986 году засчитал скандальный гол Диего Марадоны , вошедший в историю футбола под названием рука Бога . Об этом сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.

В 1986 году на 51-й минуте матча сборных Аргентины - Англия Диего Марадона в прыжке подставил кулак и забил гол в ворота англичан. Дочев засчитал гол и принес победу Аргентине со счетом 2:1.

После игры аргентинец заявил, что мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога .

Дочев не любил говорить об этом инциденте. По словам арбитра, этот гол Марадоны разрушил его жизнь .