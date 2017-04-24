Экс-футболист сборной Чехии Райторал найден мертвым в своем доме

Защитник турецкого "Газьянтепспора" Франтишек Райторал найден мертвым в своем доме, на данный момент полицией рассматривается версия самоубийства, передает "Би-би-си".

По информации источника, 23 апреля представители клуба обратились к правоохранителям по поводу пропажи 31-летнего футболиста - он не пришел на тренировку команды. В итоге полиция обнаружила экс-игрока сборной Чехии мертвым в его доме.

В составе чешской национальной команды Райторал дошел до четвертьфинала чемпионата Европы - 2012.