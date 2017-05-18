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«Вот тупые!» Тренер «Зенита» психанул на пресс-конференции
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Краснодаром», отказавшись говорить о своих подопечных. Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным издания, это произошло после того, как Луческу попросили оценить сезон нападающего Александра Кокорина и спросили, есть ли у него претензии к футболисту с точки зрения профессионализма. «Я не буду говорить об игроках и на этом заканчиваю», – заявил тренер и встал из-за стола. По данным «Чемпионата», перед выходом на улицу Луческу добавил: «Stupid people!» (в переводе с англ. «тупые люди»). По версии Rusfootball.info, румынский наставник назвал журналистов «stupid fools» («тупые дураки»).
До завершения пресс-конференции Луческу успел заявить, что с самого начала работы в «Зените» на него «оказывалось большее давление со стороны СМИ». «К сожалению, впервые за последние 20 лет команда, которую я тренирую, может занять третье место. Раньше я всегда финишировал первым или вторым, поэтому расстроен сильнее всех здесь присутствующих. Давление петербургских журналистов на наших игроков было слишком жестким. Думаю, порой не стоило так критиковать их. Где-то лучше даже похвалить», - отметил тренер.
Кроме того, по словам Луческу, он расстроен тем, что никто из новичков не вышел в лидеры «Зенита».
«После домашней победы над «Спартаком» у нас стали появляться проблемы, сами знаете, какого характера. Думаю, высказывания президента РФС [Виталия Мутко] относительно этой игры были некорректными, ему стоило сохранять нейтральную позицию. Такое впечатление, что он дал команду против «Зенита». <…> Потом помните, что произошло с «Зенитом» в Перми. Кроме того, глава РФС не имел права критиковать удаления игроков «Урала» на встрече с «Зенитом», - сказал он. По мнению Луческу, высказывания Мутко «плохо действовали на психологию» игроков «Зенита».
«У «Зенита» остаются шансы на попадание в Лигу чемпионов. Но если бы не игра на безобразном поле с «Тереком», их было бы больше. Возможно, на «Петровском» мы бы победили», - подчеркнул он.
Семнадцатого мая победа «Зенита» над «Краснодаром» со счетом 1:0 оставила петербургскую команду в гонке за второе место в российском чемпионате и путевку в Лигу чемпионов. На второе место также претендует ЦСКА, в этот же день, 17 мая, одержавший победу над «Рубином» со счетом 2:0.
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