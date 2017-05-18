«Вот тупые!» Тренер «Зенита» психанул на пресс-конференции

По данным издания, это произошло после того, как Луческу попросили оценить сезон нападающего Александра Кокорина и спросили, есть ли у него претензии к футболисту с точки зрения профессионализма. «Я не буду говорить об игроках и на этом заканчиваю», – заявил тренер и встал из-за стола. По данным «Чемпионата», перед выходом на улицу Луческу добавил: «Stupid people!» (в переводе с англ. «тупые люди»). По версии Rusfootball.info , румынский наставник назвал журналистов «stupid fools» («тупые дураки»).

До завершения пресс-конференции Луческу успел заявить, что с самого начала работы в «Зените» на него «оказывалось большее давление со стороны СМИ». «К сожалению, впервые за последние 20 лет команда, которую я тренирую, может занять третье место. Раньше я всегда финишировал первым или вторым, поэтому расстроен сильнее всех здесь присутствующих. Давление петербургских журналистов на наших игроков было слишком жестким. Думаю, порой не стоило так критиковать их. Где-то лучше даже похвалить», - отметил тренер.

Кроме того, по словам Луческу, он расстроен тем, что никто из новичков не вышел в лидеры «Зенита».

«После домашней победы над «Спартаком» у нас стали появляться проблемы, сами знаете, какого характера. Думаю, высказывания президента РФС Виталия Мутко ] относительно этой игры были некорректными, ему стоило сохранять нейтральную позицию. Такое впечатление, что он дал команду против «Зенита». <…> Потом помните, что произошло с «Зенитом» в Перми. Кроме того, глава РФС не имел права критиковать удаления игроков «Урала» на встрече с «Зенитом», - сказал он. По мнению Луческу, высказывания Мутко «плохо действовали на психологию» игроков «Зенита».

«У «Зенита» остаются шансы на попадание в Лигу чемпионов. Но если бы не игра на безобразном поле с «Тереком», их было бы больше. Возможно, на «Петровском» мы бы победили», - подчеркнул он.