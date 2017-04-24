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СМИ: Месси выбили зуб в матче с «Реалом»

Месси выбили зуб в матче с «Реалом»
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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси лишился зуба в центральном матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу с «Реалом».
Об этом сообщает британское издание The Sun.
Месси получил травму лица в результате столкновения с защитником «Реала» Марсело, неумышленно ударившим соперника локтем. По дороге в раздевалку команды по окончании первого тайма аргентинец выплюнул зуб, и теперь ему потребуется помощь стоматолога.
Ранее сообщалось, что дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Реал» со счётом 3:2 и возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.
Победный мяч стал для аргентинца 500-м в составе «Барселоны».
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