СМИ: Месси выбили зуб в матче с «Реалом»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси лишился зуба в центральном матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу с «Реалом».

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Месси получил травму лица в результате столкновения с защитником «Реала» Марсело, неумышленно ударившим соперника локтем. По дороге в раздевалку команды по окончании первого тайма аргентинец выплюнул зуб, и теперь ему потребуется помощь стоматолога.

Ранее сообщалось, что дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Реал» со счётом 3:2 и возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.

Победный мяч стал для аргентинца 500-м в составе «Барселоны».