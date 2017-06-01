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УЕФА создаст Зал славы европейского футбола
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создаст Зал славы, чтобы почтить лучших футболистов Европы. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на президента УЕФА Александера Чеферина.
"Мы проведем следующие несколько месяцев в процессе создания критериев для попадания в Зал славы. Мы уверены, что многие футболисты, которые играли в Европы и закончили свою фантастическую карьеру, заслуживают места в Зале славы", - заявил президент УЕФА.
Также Чеферин объявил, что 40-летний итальянский футболист Франческо Тотти получит Награду президента УЕФА в этом году. Тотти в прошедшем сезоне завершил свою 25-летнюю карьеру в римском клубе "Рома".
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