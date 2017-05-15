Поле стадиона на Крестовском планируют прошить

Газон на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для укрепления прошьют синтетическими нитями. Сначала это будет сделано на небольшом участке. Затем, в случае положительного результата, технологию могут применить на всем игровом поле.

Как сообщает «Фонтанка.ру», после визита комиссии FIFA было принято решение в течение нескольких дней последить за тем, насколько прошивка поля стимулирует рост травы. Если нет — видимо, придется ставить вопрос о закупке рулонного газона.

Ранее, напомним, стало известно, что матч 29 тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» будет перенесен на стадион «Петровский». Игра «Зенита» и «Краснодара» состоится 17 мая.